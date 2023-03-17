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Depremde 20 kişinin hayatını kaybettiği Gül Sitesi'nin müteahhidi ile yapı sahibi tutuklandı

Adıyaman'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depremde yıkılan Gül Sitesi'nin müteahhidi Abdurrahman Güleş ile yapı sahibi Mehmet Yaman tutuklandı.

08:51 . 17/03/2023 Cuma
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.


Soruşturma kapsamında Adıyaman'da yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybettiği Gül Sitesi'nin müteahhidi Abdurrahman Güleş ve yapı sahibi Mehmet Yaman kent merkezinde gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

#adıyaman
#DEPREM
#Deprem soruşturmaları
1 saat önce
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Depremde 20 kişinin hayatını kaybettiği Gül Sitesi'nin müteahhidi ile yapı sahibi tutuklandı
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