Depremde 20 kişinin hayatını kaybettiği Gül Sitesi'nin müteahhidi ile yapı sahibi tutuklandı

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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında Adıyaman'da yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybettiği Gül Sitesi'nin müteahhidi Abdurrahman Güleş ve yapı sahibi Mehmet Yaman kent merkezinde gözaltına alındı.
Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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