Depremzede balıkçılar ve su ürünleri yetiştiricilerine sağlanacak destek belli oldu

Destekleme ödemeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Depremden Zarar Gören İllerde Deniz ve İç Sularda Avcılık Yapan Balıkçıların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak, 6 Şubat 2023'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Tebliğle, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen illerdeki deniz ve iç sularda avcılık yapan balıkçı gemisi sahiplerinin, gerçekleştiremedikleri avcılık faaliyetinden dolayı oluşan gelir kayıplarını karşılamak ve avcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla yapılacak desteklemelerin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Desteklemeye ilişkin başvuru tarihleri Bakanlığa bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce ilan edilecek. Ödemeler 6 Şubat-31 Aralık 2023 döneminde yapılacak.
Depremden etkilenen vatandaşlar için seferber olan devlet, balıkçıların bu dönemdeki zararlarının tazmini açısından aldığı kararla bölge balıkçılığının sürdürülebilirliğini amaçlıyor.