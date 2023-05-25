Depremzede balıkçılar ve su ürünleri yetiştiricilerine sağlanacak destek belli oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada bankalar hakkında beyan edilen, belge ve bilgiye dayanmayan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de "Ekonomimizin ve bankacılık sektörümüzün tarihe geçen büyük başarıları aşikârken, birilerinin ortada bir kriz varmışcasına yaygara koparması ve Türkiye’yi aşağı çekmeye çalışması nasıl hastalıklı bir ruh halidir? Yapılan apaçık yalancılıktır, iftiradır, millet düşmanlığıdır” açıklamasını yaptı.