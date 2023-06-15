|
Gündem

Derince'de çevre temizliği etkinliği: Hedefimiz temiz deniz temiz dünya

Derince Belediyesi’nin Marmara Denizi Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği programa katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, çevre gönüllüleri ile birlikte “Temiz bir dünya için denizlerimizi temiz tutalım” mesajı verdi.

15:35 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Marmara Denizi Günü etkinlikleri çerçevesinde Derince Harikalar Sahili'nde temizlik yapıldı.

Marmara Denizi Günü etkinlikleri çerçevesinde Derince Harikalar Sahili'nde temizlik yapıldı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü ile başlayan Türkiye Çevre Haftası’nın bir parçası olan 8 Haziran Marmara Denizi Günü, tüm çevre kıyı illerinde belediyelerin düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uhdesinde ve Marmara Belediyeler Birliği'nin koordinasyonu ile gerçekleşen etkinlikler kapsamında Derince Belediyesi de anlamlı bir program düzenledi.


Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde Harikalar Sahili’nde gerçekleşen etkinliğe Derince Kaymakamı Meftun Dallı, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, belediye ve kaymakamlık daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, çevre gönüllüleri, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Marmara Denizi milli değerimizdir"

Marmara Denizi’nin korunmasında toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik olarak düzenlenen etkinlikler kapsamında Harikalar Sahili’nde gerçekleşen programda bir konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün,
“Temiz bir dünya için denizlerimizi temiz tutalım" temasıyla düzenlediğimiz bu yılki etkinliklerimizin çevre bilincini arttırmaya katkı sunacağına inanıyorum. Marmara Denizi’ne kıyısı olan tüm belediyelerimizin gerçekleştirdiği bu etkinlikler aracılığıyla “Marmara Hepimizin” mesajını bir kez daha güçlü bir şekilde veriyoruz. Marmara Denizi, bölgemizin ve ülkemizin incisi, milli değerimizdir. Hep birlikte çevremize ve doğal güzelliklerimize sahip çıkmalıyız. Bizler Derince Belediyesi olarak bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da çevreye yönelik faaliyetlere her zaman katkı sunmaya devam edeceğiz”
dedi.

Sahil bandında çevre temizliği

Derince Kaymakamı Meftun Dallı ise yaptığı konuşmada “Hep birlikte göstereceğimiz çabalarla Marmara Denizi’ni çok daha temiz bir hale getireceğiz. Denizimde balık popülasyonu da arttı” diyerek çevrenin temiz tutulması konusundaki hassasiyetini dile getirdi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Derince Kaymakamı Meftun Dallı’nın öğrencilerle sahil temizliği de yaptığı programda çevre konusunda yapılan faaliyetlerin tanıtımından sergilere kadar birçok alanda etkinlik gerçekleştirildi.

Harikalar Sahili’nin yapılan çalışmalarla birlikte pırıl pırıl bir hale getirildiği etkinliklerde çevre gönüllüsü olan minik öğrenciler hep birlikte “Hedefimiz daha temiz bir deniz ve daha temiz bir dünya” mesajını verdiler.


#Derince
#Kocaeli
#Marmara Denizi Günü
#Zeki Aygün
33 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Elektronik Harp nedir?