Derince'de çevre temizliği etkinliği: Hedefimiz temiz deniz temiz dünya

“Temiz bir dünya için denizlerimizi temiz tutalım" temasıyla düzenlediğimiz bu yılki etkinliklerimizin çevre bilincini arttırmaya katkı sunacağına inanıyorum. Marmara Denizi’ne kıyısı olan tüm belediyelerimizin gerçekleştirdiği bu etkinlikler aracılığıyla “Marmara Hepimizin” mesajını bir kez daha güçlü bir şekilde veriyoruz. Marmara Denizi, bölgemizin ve ülkemizin incisi, milli değerimizdir. Hep birlikte çevremize ve doğal güzelliklerimize sahip çıkmalıyız. Bizler Derince Belediyesi olarak bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da çevreye yönelik faaliyetlere her zaman katkı sunmaya devam edeceğiz”