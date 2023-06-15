Derince'de çevre temizliği etkinliği: Hedefimiz temiz deniz temiz dünya

Marmara Denizi Günü etkinlikleri çerçevesinde Derince Harikalar Sahili'nde temizlik yapıldı.
5 Haziran Dünya Çevre Günü ile başlayan Türkiye Çevre Haftası’nın bir parçası olan 8 Haziran Marmara Denizi Günü, tüm çevre kıyı illerinde belediyelerin düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uhdesinde ve Marmara Belediyeler Birliği'nin koordinasyonu ile gerçekleşen etkinlikler kapsamında Derince Belediyesi de anlamlı bir program düzenledi.
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde Harikalar Sahili’nde gerçekleşen etkinliğe Derince Kaymakamı Meftun Dallı, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, belediye ve kaymakamlık daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, çevre gönüllüleri, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
"Marmara Denizi milli değerimizdir"
Sahil bandında çevre temizliği
Derince Kaymakamı Meftun Dallı ise yaptığı konuşmada “Hep birlikte göstereceğimiz çabalarla Marmara Denizi’ni çok daha temiz bir hale getireceğiz. Denizimde balık popülasyonu da arttı” diyerek çevrenin temiz tutulması konusundaki hassasiyetini dile getirdi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Derince Kaymakamı Meftun Dallı’nın öğrencilerle sahil temizliği de yaptığı programda çevre konusunda yapılan faaliyetlerin tanıtımından sergilere kadar birçok alanda etkinlik gerçekleştirildi.
Harikalar Sahili’nin yapılan çalışmalarla birlikte pırıl pırıl bir hale getirildiği etkinliklerde çevre gönüllüsü olan minik öğrenciler hep birlikte “Hedefimiz daha temiz bir deniz ve daha temiz bir dünya” mesajını verdiler.