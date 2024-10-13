Destici'den savunma sanayii için vergi kesilmesine tepki gösterenlere: Vermezsen sonun Irak gibi olur

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olan vatandaşlardan savunma sanayii için alınacak vergilere karşı çıkanlara sert tepki gösterdi. Destici "Vermezsen sonun Irak gibi olur. Vermezsen sonun Filistin gibi olur. Mehmetçik canını veriyor, polis kanını veriyor, güvenlik korucusu ailesini veriyor. Sen 750 lira vermişsin çok mu" ifadelerini kullandı.
Partisinin il başkanlarıyla yapacağı toplantı öncesi gündemi değerlendiren BBP lideri
Mustafa Destici
, vatandaşların bu vergiyi ödememesi halinde Türkiye’nin sonunun Suriye, Irak, Filistin gibi olacağını belirtti.
"Vermezsen sonun Irak gibi olur"
"Vermezsen sonun Irak gibi olur"
Destici
"100 bin liranın üzerinde kredi kartı kullanan devlete 750 lira savunma sanayiine destek verecek. Ver kardeşim, vermezsen sonun Suriye gibi olur. Vermezsen sonun Irak gibi olur. Vermezsen sonun Filistin gibi olur. Mehmetçik canını veriyor, polis kanını veriyor, güvenlik korucusu ailesini veriyor. Sen 750 lira vermişsin çok mu"
dedi.
Destici teklife yönelik eleştiri getirenlere ilişkin olarak da şunları söyledi:
"Onların derdi biliyorsunuz bunların takımı savunduğu siyasetçilerden biz ne duyuyoruz bunlar Milliyetçileri değil DEM’lileri savunuyorlar. Bunlar Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya geldiğinde Yunanistan’ı savunurlar, Batı’yı savunurlar, Ermenistan’ı savunurlar. Bunların hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni savunduğunu görmedim.
Atatürkçülük adı altında, Atatürk ve laiklik kelimelerinin arkasına saklanarak devlet, vatan din düşmanlığı yapıyorlar. Benim tavsiyem şu, onun vermediği 750 lirayı da biz veririz, bu millet verir. Bu milletin ve devletin onun gibi düşünenlerin parasına ihtiyacı yok. Gitsin o 750 liraya bir büyük rakı alsın, demlenmeye devam etsin."
#Mustafa Destici
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