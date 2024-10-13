Destici'den savunma sanayii için vergi kesilmesine tepki gösterenlere: Vermezsen sonun Irak gibi olur

Atatürkçülük adı altında, Atatürk ve laiklik kelimelerinin arkasına saklanarak devlet, vatan din düşmanlığı yapıyorlar. Benim tavsiyem şu, onun vermediği 750 lirayı da biz veririz, bu millet verir. Bu milletin ve devletin onun gibi düşünenlerin parasına ihtiyacı yok. Gitsin o 750 liraya bir büyük rakı alsın, demlenmeye devam etsin."