Devlet yurtları yeni döneme hazır: Kapasite artırıldı misafirhaneler devreye alındı

Kiralar ve özel yurt ücretlerindeki fahiş artış dolayısıyla devlet yurtlarına talebin artacağını öngören Gençlik ve Spor Bakanlığı, eylem planını hazırladı. Bir yandan yurt kapasitesini artıran Bakanlık, diğer yandan da ilk 2 ayda oluşabilecek yığılmalara karşı kamu misafirhanelerini devreye alacak. 2021 yılında üniversitelerin uzaktan eğitimi sonlandırması ve ev kiralarındaki artışlar nedeniyle öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) yönelmişti. Bu yüzden eğitim öğretim yılının ilk ayında geçici bir yığılma yaşanmış ve konu siyasi istismar aracına dönüşmüştü. Ancak sorun kısa sürede çözülmüş, talepte bulunan öğrencilerin tamamı yerleştirilmiş, buna rağmen KYK yurtlarının kapasitesi yaklaşık yüzde 30 oranında boş kalmıştı.

YOĞUN TALEBE KARŞI FORMÜL HAZIR

Yeni eğitim yılında TYT’de taban puanın kaldırılmasından dolayı daha fazla gencin üniversiteli olacağından yola çıkan Bakanlık, bu doğrultuda artabilecek yurt konaklama talebine karşı formüller arıyor. Devlet misafirhaneleri, özel yurtlar, hatta gerektiğinde özel konaklama alanları öğrencilerin kullanımı için tahsis edilecek. Edinilen bilgilere göre KYK yurtlarının yetersiz kalması durumunda devlet misafirhaneleri, özel yurtlar ve özel konaklama alanları öğrencilerin sunulacak. Bu konaklama alanlarında öğrencilerden ekstra bir ücret talep edilmeyecek. KYK yurtlarında barınan öğrenciler ne fiyat ödüyorsa yeni konaklama alanları için de ücretlendirme aynısı olacak. Aynı zamanda rektör ve il valileri ile görüşmeler gerçekleştirilerek barınma imkanlarının genişletilmesi konusunda çalışmalar devam ediyor. Öte yandan KYK yurtları pek çok özel yurtta bulunmayan

imkanları da öğrencilere sunuyor. Öğrenciler yurtlarda barınmanın yanı sıra sosyal, eğitsel, kültürel ve sportif faaliyetler de düzenleniyor. 2021-2022 yılları arasında yurtlarda toplam 25 bin 241 faaliyet gerçekleştirildi. Bu faaliyetlere 1 milyon 113 bin 955 genç katıldı. Bu faaliyetler için devletin kasasından 48 milyon 862 bin lira harcama yapıldı. Ayrıca KYK yurtlarında konaklayan tüm öğrencilere aylık beslenme yardımı yapılıyor.

Yeni yurtlar açılıyor

Sadece misafirhane değil yurt kapasitesinin artışı konusunda da yoğun çalışmalar yürütülüyor. Hali hazırda KYK'nın yaklaşık 750 bin kişilik bir kapasitesi var. 2002 yılında 190 olan yurt sayısı 2022 yılında 783'e yükseldi. 2022 yılı sonuna kadar bu sayıya, 94 yeni yurt binası/tesis daha eklenmesi planlanıyor. Bu tesislerin de tamamlanması ile kapasiteye 128 bin kişi daha eklenecek. Bu yurtları bazıları hizmete alınırken bazılarında sonu gelindi. Örneğin geçtiğimiz hafta hizmete alınan birimlerle kapasite 10 bin daha yükseldi, gelecek günlerde de 20 bin kişiye hizmet verecek birimlerin açılışının yapılması planlanıyor.