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Telafisi imkânsız sonuçları önlemek için mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Genel olarak yürütmeyi durdurma kararlarında gerekçe budur. İdare mahkemesindeki yargılama tamamlanıncaya kadar araçların satışı mümkün olmayacak. Polat çifti hakkında açılan ana dava elbette bu davayı da etkileyebilir. Orada verilecek kararı idare mahkemesi bekler mi beklemez mi bu mahkemenin kararı. Ancak bizim itirazımız TMSF’nin araçların satışıyla ilgili askıya çıkmasından çok kısa bir süre sonra, üzerinden bir ay bile geçmeden ihale günü belirlemesiydi. Bu alışıldık bir durum değil. Araçların satılması halinde yargılama sürecinde verilecek lehe bir karar olması durumunda giderilemez bir zararla karşı karşıyla kalınabilirdi