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Dilan ve Engin Polat'ın lüks arabalarının satışı durduruldu: Kararla ilgili Polat ailesinin avukatından açıklama!

Dilan ve Engin Polat'ın lüks arabalarının satışı durduruldu: Kararla ilgili Polat ailesinin avukatından açıklama!

10:2123/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ferrari, Porsche, Mercedes ve BMW marka toplam bedelleri 77 milyon TL olan arabaların satışı durduruldu.
Ferrari, Porsche, Mercedes ve BMW marka toplam bedelleri 77 milyon TL olan arabaların satışı durduruldu.

Dilan ve Engin Polat çifti hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “yasa dışı bahis” suçlamalarıyla yargılandıkları dava devam ederken geçtiğimiz gün mal varlıklarına el konulan Polat çiftine ait otomotiv şirketinin mülkiyetindeki, Ferrari, Porsche, Mercedes ve BMW marka araçların toplam bedeli 77 milyon lira olarak belirlenmiş lüks araçların ihale yoluyla satışa çıkarılmasına karar verilmişti. Ancak mahkeme, satış işlemlerine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Bu süreçte mal varlıklarına el konulan Polat çiftine ait otomotiv şirketinin mülkiyetindeki, Ferrari, Porsche, Mercedes ve BMW marka araçların toplam bedeli 77 milyon lira olarak belirlenmişti. TMSF lüks araçların ihale yoluyla satışa çıkarılmasına karar verdi. Satışın da İstanbul’daki binasında dün saat 10.00’da yapmayı planlayarak ve duyurdu. Polat ailesinin avukatı Sevinç Horoz’un yaptığı başvuru sonucunda mahkeme, satış işlemlerine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararla ilgili Milliyet’e bilgi veren Horoz, şunları dedi:


Telafisi imkânsız sonuçları önlemek için mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Genel olarak yürütmeyi durdurma kararlarında gerekçe budur. İdare mahkemesindeki yargılama tamamlanıncaya kadar araçların satışı mümkün olmayacak. Polat çifti hakkında açılan ana dava elbette bu davayı da etkileyebilir. Orada verilecek kararı idare mahkemesi bekler mi beklemez mi bu mahkemenin kararı. Ancak bizim itirazımız TMSF’nin araçların satışıyla ilgili askıya çıkmasından çok kısa bir süre sonra, üzerinden bir ay bile geçmeden ihale günü belirlemesiydi. Bu alışıldık bir durum değil. Araçların satılması halinde yargılama sürecinde verilecek lehe bir karar olması durumunda giderilemez bir zararla karşı karşıyla kalınabilirdi
” diye konuştu.



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