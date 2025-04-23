Dilan ve Engin Polat çifti hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “yasa dışı bahis” suçlamalarıyla yargılandıkları dava devam ederken geçtiğimiz gün mal varlıklarına el konulan Polat çiftine ait otomotiv şirketinin mülkiyetindeki, Ferrari, Porsche, Mercedes ve BMW marka araçların toplam bedeli 77 milyon lira olarak belirlenmiş lüks araçların ihale yoluyla satışa çıkarılmasına karar verilmişti. Ancak mahkeme, satış işlemlerine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Bu süreçte mal varlıklarına el konulan Polat çiftine ait otomotiv şirketinin mülkiyetindeki, Ferrari, Porsche, Mercedes ve BMW marka araçların toplam bedeli 77 milyon lira olarak belirlenmişti. TMSF lüks araçların ihale yoluyla satışa çıkarılmasına karar verdi. Satışın da İstanbul’daki binasında dün saat 10.00’da yapmayı planlayarak ve duyurdu. Polat ailesinin avukatı Sevinç Horoz’un yaptığı başvuru sonucunda mahkeme, satış işlemlerine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararla ilgili Milliyet’e bilgi veren Horoz, şunları dedi: