Kampanya kapsamında 02 – 11 yaş aralığındaki (12.yaş gününü kutlamamış) çocuk yolcularımıza tüm vergi ve harçlar hariç, net ücretler üzerinden %50 indirim uygulanacaktır. İndirim sadece belirtilen yaş aralığındaki çocuk yolcularımıza uygulanacaktır. Çocuk yolcu ile birlikte seyahat eden yolcu olması durumunda indirim diğer yolculara uygulanmayacaktır.