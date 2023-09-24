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Dışişleri Bakanlığından Kosova'daki silahlı saldırıya kınama: Türkiye olarak diyalog sürecini desteklemeye devam edeceğiz

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Kuzey Mitrovica'da yolu kapatan silahlı Sırpların polise ateş açması sonucu bir polis öldü, bir polis yaralandı. Dışişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bölgede gerginliğin azalmasını ve tırmanmanın önlenmesini teminen tüm tarafların itidalli davranması ve şiddetten kaçınması zorunluluk arz etmektedir." denildi. "Kosova’da ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolu diyalogtur." denilen açıklamada, "Türkiye olarak diyalog sürecini desteklemeye devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

18:40 . 24/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı, Kosova’da Sırpların polis noktasına saldırmasına ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Kosova’da Sırpların polis noktasına saldırmasına ilişkin açıklama yaptı.

Kosova polisinden yapılan açıklamada, silahlı bir grup Sırp'ın, Kuzey Mitrovica yakınında bulunan Bajnske köyü girişindeki köprünün üzerine iki adet plakasız kamyon yerleştirilerek köy yolunu kapattığı belirtildi.

Açıklamada, ihbar üzerine olay yerine giden polislere silahlı Sırplar tarafından ateş açılması nedeniyle çatışma çıktığı kaydedilerek
“El bombaları da dahil olmak üzere çeşitli ateşli silahlarla polislere ateş açıldı, açılan ateş sonucu iki polis memuru vuruldu."
ifadeleri kullanıldı.

Sınır geçiş noktası kapatıldı

Yaralı polis memurlarının hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, tüm çabalara rağmen bir polis memurunun hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, hafif yaralı diğer polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayın ardından, bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, Kosova ile Sırbistan arasındaki Brnjak sınır geçiş noktası da kapatıldı.

Dışişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada,
"Bölgede gerginliğin azalmasını ve tırmanmanın önlenmesini teminen tüm tarafların itidalli davranması ve şiddetten kaçınması zorunluluk arz etmektedir."
denildi.
"Kosova’da ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolu diyalogtur.
" denilen açıklamada, "
Türkiye olarak diyalog sürecini desteklemeye devam edeceğiz.
" ifadeleri yer aldı.
Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Kosova'nın kuzeyindeki Sırp çoğunluklu Zveçan belediyesine bağlı Banjska köyünde bu sabah (24 Eylül) meydana gelen ve Kosovalı bir polis memurunun hayatını kaybetmesine, Kosovalı polis memurlarının da yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Priştine Büyükelçiliğimizce de saldırıyı kınayan bir açıklama yapılmıştır.

Bölgede gerginliğin azalmasını ve tırmanmanın önlenmesini teminen tüm tarafların itidalli davranması ve şiddetten kaçınması zorunluluk arzetmektedir. Kosova’da ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolu diyalogtur. Türkiye olarak diyalog sürecini desteklemeye devam edeceğiz."



#Kosova
#Dışişleri Bakanlığı
#Sırp
#Saldırı
16 dakika önce
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