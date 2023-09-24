Kosova’da Sırpların ateş açması sonucu bir polis hayatını kaybetti

Kosova
Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Kuzey Mitrovica'da yolu kapatan silahlı Sırpların polise ateş açması sonucu bir polis hayatını kaybetti, bir polis yaralandı.
Kosova polisinden yapılan açıklamada, silahlı bir grup Sırp'ın, Kuzey Mitrovica yakınında bulunan Bajnske köyü girişindeki köprünün üzerine iki adet plakasız kamyon yerleştirilerek köy yolunu kapattığı belirtildi.
Yaralı polis memurlarının hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, tüm çabalara rağmen bir polis memurunun hayatını kaybettiği ifade edildi.
Açıklamada, hafif yaralı diğer polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Olayın ardından, bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, Kosova ile Sırbistan arasındaki Brnjak sınır geçiş noktası da kapatıldı.
Kosova liderleri de saldırıya sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.