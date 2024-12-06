Dışişleri Bakanlığı, Ada'da silahlanma faaliyetlerine hız veren Rum yönetimine tepki gösterdi. Adımların huzuru daha da bozacağına vurgu yapan Dışişleri, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) izlediği bu yanlış politikanın bir silahlanma yarışı başlatacağını hatırlatmak istiyoruz." ifadelerine yer verdi.
Rum yönetiminin provokatif adımlarına Dışişleri Bakanlığından da tepki geldi.
Dışişleri Bakanlığından 'silahlanan' Rum yönetimine net mesaj: İzlediğiniz politika yanlış
Son dönemde silahlanma faaliyetlerine hız veren Rum yönetimine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) izlediği bu yanlış politikanın, bölgemizin istikrarının ve huzurunun daha da bozulmasına yol açabileceğini ve adada bir silahlanma yarışı başlatacağını hatırlatmak istiyoruz." denildi.
"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) son dönemde silahlanma faaliyetlerine hız verdiğini görüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaşıyoruz.
GKRY’nin izlediği bu yanlış politikanın, bölgemizin istikrarının ve huzurunun daha da bozulmasına yol açabileceğini ve adada bir silahlanma yarışı başlatacağını hatırlatmak istiyoruz."