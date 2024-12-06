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Dışişleri Bakanlığından 'silahlanan' Rum yönetimine net mesaj: İzlediğiniz politika yanlış

Dışişleri Bakanlığından 'silahlanan' Rum yönetimine net mesaj: İzlediğiniz politika yanlış

Hüseyin Berk
18:456/12/2024, Cuma
G: 6/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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ABD güdümünde Ada'yı silahlandıran Rum yönetimine Dışişlerinden tepki gecikmedi.
ABD güdümünde Ada'yı silahlandıran Rum yönetimine Dışişlerinden tepki gecikmedi.

Dışişleri Bakanlığı, Ada'da silahlanma faaliyetlerine hız veren Rum yönetimine tepki gösterdi. Adımların huzuru daha da bozacağına vurgu yapan Dışişleri, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) izlediği bu yanlış politikanın bir silahlanma yarışı başlatacağını hatırlatmak istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

GKRY, son dönemde ABD gibi güçleri arkasına alarak kurduğu "stratejik ortaklıklar" sayesinde silahlanma faaliyetlerini artırıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) dün yapılan açıklamada,
"ABD yönetiminin stratejik ortaklık kisvesi altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne vermekte olduğu desteğin ve İsrail ve Fransa gibi ülkelerin Kıbrıs Rum tarafı ile yaptığı askeri işbirliklerinin bölgedeki hassas dengeleri değiştirme tehlikesi taşıdığını uzun bir süreden bu yana ısrarla ifade etmekteyiz."
denilmişti.

Rum yönetiminin provokatif adımlarına Dışişleri Bakanlığından da tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığından 'silahlanan' Rum yönetimine net mesaj: İzlediğiniz politika yanlış

Son dönemde silahlanma faaliyetlerine hız veren Rum yönetimine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) izlediği bu yanlış politikanın, bölgemizin istikrarının ve huzurunun daha da bozulmasına yol açabileceğini ve adada bir silahlanma yarışı başlatacağını hatırlatmak istiyoruz." denildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) son dönemde silahlanma faaliyetlerine hız verdiğini görüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaşıyoruz.

GKRY’nin izlediği bu yanlış politikanın, bölgemizin istikrarının ve huzurunun daha da bozulmasına yol açabileceğini ve adada bir silahlanma yarışı başlatacağını hatırlatmak istiyoruz."



#Dışişleri Bakanlığı
#Rum yönetimi
#GKRY

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