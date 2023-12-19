İsrail Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in GKRY'ye gerçekleştireceği ziyaret kapsamında GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile görüşeceği belirtildi.
İşgalcilerin Kıbrıs'tan Gazze'ye 'deniz koridoru' planı
Soykırım altındaki Gazze'ye 'insani yardım' taşınacak
GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, kasım ayında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen insani yardım konferansında, insani yardımların Kıbrıs adasından Gazze'ye deniz yoluyla taşınması için bir deniz koridoru oluşturulacağını duyurmuştu.