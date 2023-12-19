Filistinlilere yönelik sürdürdüğü soykırım saldırılarında fosfor bombası da kullanan terör devleti İsrail, söz konusu yasaklı silahla Lübnan'ın güneyindeki beldeleri de vurdu. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'in attığı bazı fosfor bombaları sınır yakınındaki Rumeyş bölgesindeki Hille Ebu Yezid yolu üzerinde büyük bir çukur oluşmasına sebep oldu.