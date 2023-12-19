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Dünya

İşgalcilerin Kıbrıs'tan Gazze'ye 'deniz koridoru' planı: GKRY ile görüşme yapıldı

Terör devleti İsrail, soykırım saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye Kıbrıs'tan bir 'deniz koridoru' açılması için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ile görüşecek. Söz konusu koridorla soykırım altındaki Gazze halkına 'insani yardım' taşınmasının amaçlandığı belirtildi.

19:40 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 19:43 - 19/12/2023 Salı
AA
Eli Cohen - Konstantinos Kombos
Eli Cohen - Konstantinos Kombos

İsrail Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in GKRY'ye gerçekleştireceği ziyaret kapsamında GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile görüşeceği belirtildi.

İşgalcilerin Kıbrıs'tan Gazze'ye 'deniz koridoru' planı

İki ülke arasında bir süredir görüşmelerin yapıldığına işaret edilen açıklamada, ziyaretin ana gündem maddesinin
"Güney Kıbrıs'tan Gazze Şeridi'ne bir deniz koridorunun açılması"
olduğu aktarıldı.

Soykırım altındaki Gazze'ye 'insani yardım' taşınacak

GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, kasım ayında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen insani yardım konferansında, insani yardımların Kıbrıs adasından Gazze'ye deniz yoluyla taşınması için bir deniz koridoru oluşturulacağını duyurmuştu.



#İsrail
#Filistin
#Gazze
#Kıbrıs
#GKRY
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