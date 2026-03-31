Dışişleri, İsrail Meclisinde kabul edilen Filistinlilere yönelik idam cezası düzenlemesini kınadı: Karar hukuk dışı ve hükümsüzdür

"İsrail Meclisinde kabul edilen ve yalnızca Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezası düzenlemesini kınıyoruz. İşgalci güç İsrail’in, Filistinlilere yönelik apartheid rejimini daha da ağırlaştırmayı amaçlayan bu düzenleme, Filistin halkına karşı izlenen inkar, yok etme ve siyasi infaz politikalarının yeni bir tezahürü olup, hukuk dışı ve hükümsüzdür."