TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'in idam yasasına sert tepki: İşgali ceza hukuku kisvesi altında kalıcılaştırma girişimi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in yasama organı Knesset'te Filistinli mahkumlara idam cezası getiren düzenlemenin yasalaştırılmasına tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Bu durum, kimlikleri esas alarak devlet gücünü ölüm yetkisine dönüştüren tehlikeli bir eşiktir. Etnik aidiyete göre işleyen ayrımcı ceza rejimi tahkim edilmektedir. Aynı fiil bakımından bir topluluğa idam, diğerine başka bir yaptırım öngören yaklaşım hukuki değildir; apaçık bir zulümdür" dedi.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#TBMM
#İsrail
#Numan Kurtulmuş