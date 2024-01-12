Dışişlerinden sözde 'Ermeni soykırımı' yalanına sarılan İsrail'e okkalı yanıt: Başka yöne çekme çabanız sonuç vermeyecek

İsrailli Bakan haddi aştı: Sözde Ermeni soykırımı yalanına sarıldı
Terör devleti İsrail, söz konusu açıklamadan rahatsız olup, sözde Ermeni soykırımı yalanına sarıldı. Haddi aşan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Erdoğan'ı "geçmişinde Ermeni soykırımı olan bir ülkenin cumhurbaşkanı" olarak tanımladı.
Türkiye'den yanıt gecikmedi: Başka yöne çekme çabanız sonuç vermeyecek
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrailli Bakan'ın skandal sözlerine X hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
"Gazze'deki felaketin gerçek nedeni İsrail işgali, İsrail'in yayılmacı zihniyeti ve insan haklarını, uluslararası hukuku ve ahlaki ilkeleri tamamen yok sayan eylemleridir.
İsrail'in işlediği savaş suçlarının soykırım seviyesine ulaşmış olabileceği yönündeki haberlerden büyük endişe duyuyoruz ve Uluslararası Adalet Divanı’nda devam eden, İsrail'in 1948 Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine dair iddiaların ele alındığı davayı yakından takip ediyoruz.
İsrail Hükümeti üyelerinin, dikkatleri işledikleri suçlardan başka yöne çekme çabaları sonuç vermeyecektir."