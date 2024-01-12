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Dışişlerinden sözde 'Ermeni soykırımı' yalanına sarılan İsrail'e okkalı yanıt: Başka yöne çekme çabanız sonuç vermeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör devleti İsrail'in Lahey'de hesap verdiği Gazze'deki soykırım saldırılarına ilişkin, "Bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler ciddi manada Lahey'de iş görüyor. Bu belgelerle İsrail orada mahkum olacaktır." demişti. İsrail, söz konusu açıklamadan rahatsız olup, sözde Ermeni soykırımı yalanına sarıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrailli Bakan'ın skandal sözlerine verdiği yanıtta, "Gazze'deki felaketin gerçek nedeni İsrail işgali, İsrail'in yayılmacı zihniyeti ve insan haklarını, uluslararası hukuku ve ahlaki ilkeleri tamamen yok sayan eylemleridir" ifadelerini kullandı. Keçeli, "İsrail Hükümeti üyelerinin, dikkatleri işledikleri suçlardan başka yöne çekme çabaları sonuç vermeyecektir." dedi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
19:55 - 12/01/2024 vendredi
Güncelleme: 20:11 - 12/01/2024 vendredi
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika tarafından İsrail'e karşı Birleşmiş Milletler'in en üst mahkemesinde açılan 'soykırım' davası için Türkiye'nin belge sağladığını açıkladı. Erdoğan,
"Bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler ciddi manada Lahey'de iş görüyor. Bu belgeleri artırarak vermeye devam edeceğiz ve inanıyorum ki şu anda bizim o teslim ettiğimiz belgelerle İsrail orada mahkum olacaktır."
dedi.
İsrail'in Lahey'de yargılanmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Verdiğimiz belgelerle İsrail orada mahkum olacaktır
İsrail'in Lahey'de yargılanmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Verdiğimiz belgelerle İsrail orada mahkum olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Terör devleti İsrail'in Lahey'de yargılanmasına başlanmasıyla ilgili ilk kez yorum yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunmalarını yapmaya başladılar fakat bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler ciddi manada Lahey'de iş görüyor. Bu belgeleri artırarak vermeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki şu anda bizim teslim ettiğimiz belgeler, ağırlıklı olarak görsel belgeler de söz konusu. Bu belgelerle İsrail orada mahkum olacaktır. Bunu bekliyoruz. Çünkü Lahey Adalet Divanı'nın adaletine inanıyoruz. Bugün itibarıyla İsrail kendini savunuyor. Savunurken de tabii savunmadan falan bahsediyor. Nasıl bir savunmaysa. İsrail burada savunma değil taarruzla bir defa açık hava hapishanesi durumunda olan Filistin'e karşı ayın 7'sinden itibaren bölgeyi kan gölüne çevirdi. 22-23 bin sadece orada Filistinliyi şehit ettiler. Önümüzde bunları görüyoruz. İsrail kimi aldatabilir?" ifadelerini kullandı.

İsrailli Bakan haddi aştı: Sözde Ermeni soykırımı yalanına sarıldı

Terör devleti İsrail, söz konusu açıklamadan rahatsız olup, sözde Ermeni soykırımı yalanına sarıldı. Haddi aşan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Erdoğan'ı "geçmişinde Ermeni soykırımı olan bir ülkenin cumhurbaşkanı" olarak tanımladı.

Türkiye'den yanıt gecikmedi: Başka yöne çekme çabanız sonuç vermeyecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrailli Bakan'ın skandal sözlerine X hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Keçeli,
"Gazze'deki felaketin gerçek nedeni İsrail işgali, İsrail'in yayılmacı zihniyeti ve insan haklarını, uluslararası hukuku ve ahlaki ilkeleri tamamen yok sayan eylemleridir"
ifadelerini kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Gazze'deki felaketin gerçek nedeni İsrail işgali, İsrail'in yayılmacı zihniyeti ve insan haklarını, uluslararası hukuku ve ahlaki ilkeleri tamamen yok sayan eylemleridir.

İsrail'in işlediği savaş suçlarının soykırım seviyesine ulaşmış olabileceği yönündeki haberlerden büyük endişe duyuyoruz ve Uluslararası Adalet Divanı’nda devam eden, İsrail'in 1948 Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine dair iddiaların ele alındığı davayı yakından takip ediyoruz.

İsrail Hükümeti üyelerinin, dikkatleri işledikleri suçlardan başka yöne çekme çabaları sonuç vermeyecektir."



#Dışişleri Bakanlığı
#İsrail
#Türkiye
#Gazze
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