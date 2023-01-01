Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Deprem bölgesinde manevi danışmanlık hizmetleri sunduk

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
- Erbaş, Kur'an kursları vesilesiyle uzakların yakın kılınacağını, sevgi, saygı, kardeşlik ve muhabbet bağlarının daha da güçleneceğini vurguladı.
"Hizmetlerin en hayırlısı, amellerin en güzelidir"
Diyanet İşleri Başkanlığının "halkı din konusunda aydınlatma" görevini dünden bugüne etkin ve kapsamlı biçimde sürdürdüğünü dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:
Salgının ardından ve 6 Şubat depreminden sonra Kur'an eğitimine hiç ara vermediklerini anlatan Erbaş, "Esasen çadırlarda ve konteynerlerde sadece Kur'an ve dini bilgiler eğitimi vermedik. Özellikle deprem felaketinin 4-6 yaş kurslarımızdaki çocuklarımızda meydana getirdiği izleri silebilmek için onlara ve ailelerine rehberlik ve manevi danışmanlık hizmetleri sunduk. Hem çocuklarımızın hem de ailelerinin acılarını dindirmek ve yaralarını sarmak için çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
- Erbaş, çocukların kursları daha çok sahiplenmeleri için ailelerin evlatlarına rol model olması gerektiğini dile getirdi.
"Muhatap kitlemizle iletişim becerimiz en az bilgimiz kadar değerlidir"
Hocalığın sadece bilgiyi aktarmak değil aynı zamanda muhatap kitleyi, onun ilgi ve ihtiyaçlarını keşfedebilme sanatı olduğuna işaret eden Erbaş, şöyle konuştu:
Muğla Valisi İdris Akbıyık da Kur'an kurslarının her yaştan vatandaşın İslam'ı sağlıklı ve doğru şekilde öğrenmeleri açısından büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut ile Muğla Müftüsü Yaşar Çapçı da programda konuşma yaptı.
Kur'an-ı Kerim okunarak ilahilerin söylendiği, çocuk mehteran ekibinin gösteri sunduğu programda, şiirler okunup sela verildi.
Kur'an kursu öğreticileri arasındaki yarışmada dereceye girenlere ödüllerini, Erbaş ve Akbıyık ile AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete verdi.
Erbaş, bir öğrenciye de kabartmalı Kur'an-ı Kerim hediye etti.