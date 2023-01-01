Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Deprem bölgesinde manevi danışmanlık hizmetleri sunduk

"Bu noktada öğrencilerinizin kişilik ve karakterini keşfetmeniz, ilgi ve ihtiyaçlarını fark etmeniz son derece önemlidir. Dolayısıyla muhatap kitlemizle iletişim becerimiz en az bilgimiz kadar değerlidir. Bilgimizi onlara aktarmak kadar onların hayatlarında iz bırakacak bir iletişim kurmak da önemlidir. Bizim görevimiz temsil hassasiyeti en yüksek olan görevlerden biridir. En büyük davetin, en etkili tebliğin temsil olduğunu asla unutmayalım. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bizim sözlerimize itibar ettiklerini, bizim adımlarımızı takip ettiklerini bilelim. Sözümüz ve özümüz, düşünce ve davranışlarımızda daima ölçülü ve tutarlı olalım. Ben sözlerimi insanlığa muallim olarak gönderilen, her durumda okumayı, öğrenmeyi, bilgiyi ve bilgi sahibi olmayı yücelten Allah Resul'ünün şu hadisi ile tamamlamak istiyorum. 'Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen ya da ilmi seven/destekleyen ol, beşincisi olma, helak olursun!'"