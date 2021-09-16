Gündem Diyanetten 4-6 yaş Kuran kurslarının "zorunlu eğitimden sayılması" planlamasıyla ilgili açıklama
EĞİTİM

Diyanetten 4-6 yaş Kur'an kurslarının "zorunlu eğitimden sayılması" planlamasıyla ilgili açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığının, "4-6 yaş Kur'an kurslarının zorunlu eğitimden sayılması" planlamasının, "Milli Eğitim Bakanlığının 5 yaş için uyguladığı okul öncesi zorunlu eğitimin yerine, 4-6 yaş Kur'an kurslarının getirilmesi" şeklinde yorumlanmasının doğru olmadığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Diyanetten 4-6 yaş Kuran kurslarının zorunlu eğitimden sayılması planlamasıyla ilgili açıklama
Diyanet İşleri Başkanlığı logosu (Arşiv)

Diyanet İşleri Başkanlığı, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının okul öncesi zorunlu eğitimden sayılmasına yönelik toplantılar planlanmasıyla ilgili bazı medya kuruluşlarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 4-6 yaş Kur'an kurslarının zorunlu eğitimden sayılması hususunda toplantılar planlamasının, bazı medya kuruluşlarında farklı yansıtıldığı belirtildi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nun Eğitim Hizmetlerine Yönelik Planlanan Faaliyetler'in 3. maddesinde, "4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının okul öncesi zorunlu eğitimden sayılmasına yönelik MEB ve ilgili akademisyenlerle toplantı gerçekleştirilecektir." ifadesinin yer aldığı hatırlatıldı.

Bu ifadelerin, "Milli Eğitim Bakanlığının 5 yaş için uyguladığı okul öncesi zorunlu eğitimin yerine 4-6 yaş Kur'an kurslarının getirilmesi" şeklinde yorumlanmasının doğru olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Söz konusu maddede 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarını tercih eden ailelerin ve kurslara devam eden öğrencilerin mağdur olmaması için bu dönemlerinin zorunlu eğitim çerçevesinde değerlendirilmesinin müzakere edilmesi planlanmaktadır. Burada amaçlanan, Kur'an kurslarının zorunlu hale getirilmesi değil, Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur'an kurslarını tercih eden velilerin çocuklarının da zorunlu olarak düşünülen okul öncesi eğitimi almış kabul edilmeleridir."

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