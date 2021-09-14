Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Diyanet üniversiteler ve cezaevlerinde Kur'an kursu açacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “TDV öğrenci yurtları, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastaneler, YURT-KUR, üniversite kampüsleri vb. yerlerde D grubu Kur’an kursları açıyoruz. Cenab-ı Hak hayırlı ve bereketli eylesin” dedi.

Erbaş dün Diyarbakır'da düzenlenen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Kur'an Kursları Açılış Programı'ndaki konuşmasında 4-6 yaş Kur’an kursları yanında, İhtiyaç Odaklı Kur’an kurslarıyla da her yaş ve seviyeye uygun Kur’an ve din eğitimi hizmeti verdiklerini ifade etmişti.

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ÜNİVERSİTE, CEZAEVİ VE HASTANELERE KUR'AN KURSLARI

İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursu kapsamında gerek hafta içi gerekse hafta sonu uyguladıkları programlarla örgün eğitime devam eden gençlere yönelik ve yaş gruplarına göre uygun sınıflar oluşturduklarını ifade eden Erbaş, Kur'an eğitim için "TDV öğrenci yurtları, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastaneler, YURT-KUR, üniversite kampüsleri vb. yerlerde halkımıza yönelik D grubu Kur’an kursları açıyoruz." diye konuştu.

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Erbaş yaygın din eğitimi hizmetleri bağlamında görme ve işitme engellilere yönelik sınıflar oluşturulduğunu ve engelli vatandaşlarımızın da Kur’an kursu eğitimlerine katılabilmelerini sağladıklarını belirtti.