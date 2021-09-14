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EĞİTİM

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Diyanet üniversiteler ve cezaevlerinde Kur'an kursu açacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, üniversite kampüsleri, öğrenci yurtları ve hastanelerde Kur’an kursları açacaklarını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Diyanet üniversiteler ve cezaevlerinde Kuran kursu açacak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “TDV öğrenci yurtları, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastaneler, YURT-KUR, üniversite kampüsleri vb. yerlerde D grubu Kur’an kursları açıyoruz. Cenab-ı Hak hayırlı ve bereketli eylesin” dedi.

Erbaş dün Diyarbakır'da düzenlenen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Kur'an Kursları Açılış Programı'ndaki konuşmasında 4-6 yaş Kur’an kursları yanında, İhtiyaç Odaklı Kur’an kurslarıyla da her yaş ve seviyeye uygun Kur’an ve din eğitimi hizmeti verdiklerini ifade etmişti.

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ÜNİVERSİTE, CEZAEVİ VE HASTANELERE KUR'AN KURSLARI

İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursu kapsamında gerek hafta içi gerekse hafta sonu uyguladıkları programlarla örgün eğitime devam eden gençlere yönelik ve yaş gruplarına göre uygun sınıflar oluşturduklarını ifade eden Erbaş, Kur'an eğitim için "TDV öğrenci yurtları, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastaneler, YURT-KUR, üniversite kampüsleri vb. yerlerde halkımıza yönelik D grubu Kur’an kursları açıyoruz." diye konuştu.

Erbaş yaygın din eğitimi hizmetleri bağlamında görme ve işitme engellilere yönelik sınıflar oluşturulduğunu ve engelli vatandaşlarımızın da Kur’an kursu eğitimlerine katılabilmelerini sağladıklarını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyarbakır’da TDV kitabevinin açılışını yaptı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı Kitabevi’nin açılışını yaptı. Açılışta konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kitabevinin gençlere, çocuklara, ailelere hizmet edecek bir mekan olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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İslam Medeniyetinin temelinin okumaya, öğrenmeye dayandığını belirten Başkan Erbaş, “Kur’an-ı Kerim’in inen ilk ayeti ‘Oku’ diye başlıyor. İlk inen Alak Suresi’nde okumaktan, yazmaktan, öğrenmekten ve öğretmekten bahsediyor. İkinci inen Kalem Suresi’nde Rabbimiz, ‘Kaleme ve kalemin yazdıklarına yemin olsun ki’ diye başlıyor. Buradan alacağımız çok önemli mesaj var. Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu emir doğrultusunda hareket ediyoruz. İllerimizi kitaplarla süslüyoruz” ifadelerini kullandı.
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Açılışta yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının çocuklardan yaşlılara kadar her yaştan insanın dini ihtiyaçlarını giderebilmek için farklı hizmetlerinin olduğuna dikkati çeken Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Diyanet Vakfının kitap kafeleri de bu tür hizmetlerden birisi. Diyarbakır’ın böyle bir kafeye ihtiyacı vardı” dedi.
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Kitabevinin açılışı öncesi Erbaş’ın duasının ardından toplu kurdele kesimi ile açılış gerçekleştirildi.
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Açılışta Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve çok sayıda davetli katıldı.
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Açılışını yaptığı kitabevini bir süre gezen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, daha sonra Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nu makamında ziyaret etti. ‘Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan ve Diyarbakır’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, “Valimizin riyasetinde Diyarbakır’da çok güzel hizmetler oluyor. Cenab-ı Hak, milletimizi birlik ve beraberlik içerisinde nice güzel işler yapmaya muvaffak eylesin” diye konuştu.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyarbakır’da TDV kitabevinin açılışını yaptı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı Kitabevi'nin açılışını yaptı.


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