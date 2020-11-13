Diyarbakır'da ele geçirildi: Eski Mısır dönemine ait, bir milyon liraya satacaklardı

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları sonucunda Silvan ilçesinde oturan şüphelilerin ellerinde bulundurdukları antik Mısır dönemine ait olduğunu iddia ettikleri tableti bir milyon lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.
Şüpheliler, Diyarbakır-Silvan kara yolunda bulunan bir iş yerinde, tarihi eseri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.
Zanlıların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada bir adet kil mikrolit tablet ele geçirildi.
Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.