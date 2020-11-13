Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Diyarbakırda ele geçirildi Eski Mısır dönemine ait, bir milyon liraya satacaklardı
DİYARBAKIR

Diyarbakır haber: Eski Mısır dönemine ait 1 milyon lira değerinde tablet ele geçirildi

Diyarbakır'da ele geçirildi: Eski Mısır dönemine ait, bir milyon liraya satacaklardı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Eski Mısır dönemine ait bir milyon lira değerinde kil mikrolit tablet ele geçirildi. Olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Ele geçirilen tarihi eserler.
Ele geçirilen tarihi eserler.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları sonucunda Silvan ilçesinde oturan şüphelilerin ellerinde bulundurdukları antik Mısır dönemine ait olduğunu iddia ettikleri tableti bir milyon lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.

AA

Polis alıcı kılığına girdi: Tarihi Kur'an-ı Kerim'i 10 bin liraya satmak isterken yakalandı
GÜNDEM
Polis alıcı kılığına girdi: Tarihi Kur'an-ı Kerim'i 10 bin liraya satmak isterken yakalandı

Şüpheliler, Diyarbakır-Silvan kara yolunda bulunan bir iş yerinde, tarihi eseri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.

Zanlıların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada bir adet kil mikrolit tablet ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Polis alıcı kılığına girdi: Tarihi Kur'an-ı Kerim'i 10 bin liraya satmak isterken yakalandı
FOTOĞRAF 7
Title
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, bir şahsın elinde bulunan 3 adet tarihi eser niteliğinde Kur'an-ı Kerim'i pazarlamak için müşteri arayışında olduğu bilgisi elde edildi.
Title
Şahsın açık kimlik ve adres bilgilerini tespit eden polis, şahıs ile müşteri gibi irtibat kurdu.
Title
Gerçekleştirilen operasyon neticesinde şüpheli şahıs bahse konu tarihi eserleri görevlilere pazarlamaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Title
Ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki 3 Kuran muhafaza altına alınırken, şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Title
Title
Title
Polis alıcı kılığına girdi: Tarihi Kur'an-ı Kerim'i 10 bin liraya satmak isterken yakalandı
Kütahya'da tarihi eser niteliğindeki 3 Kur'an-ı Kerim'i, alıcı kılığına giren polislere satmak isteyen şüpheli yakalandı.


Abone Ol Google News
Oktara hapis talebi

Oktar'a hapis talebi

​150 yıldan bin 365 yıla kadar ceza isteniyor.
Diyarbakırda ele geçirildi

Diyarbakır'da ele geçirildi

​Eski Mısır dönemine ait, bir milyon liraya satacaklardı.
İtalya bu görüntüleri konuşuyor: Test yaptırmayı bekleyen korona hastası hastane tuvaletinde öldü

​Kanada yasaklayınca Türkiye üretti..

Musk'ın yaptırdığı 4 testten ikisi negatif ikisi pozitif çıktı.

​Bakan Dönmez, müjdeli haberi verdi.

​Bakan Koca: Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak.

Osmanlı Filistinine ait tapular hala geçerli

Osmanlı Filistinine ait tapular hala geçerli

Cantemir, 'Osmanlı Filistini Yer İsimleri Kılavuzu' ile yön veriyor.

​​F1 heyecanı İstanbul'da yaşanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.