Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Diyarbakırda camiden inşaat malzemesi çaldı 46 saatlik görüntü taramasıyla yakalandı
3. SAYFA

Diyarbakır'da camiden inşaat malzemesi çaldı: 46 saatlik görüntü taramasıyla yakalandı

Diyarbakır'da büyütme çalışmaları yapılan bir camiden inşaat malzemeleri çalan 2 şüpheliden biri, 46 saatlik kamera görüntüsü izlenerek tespit edilip yakalandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Diyarbakır haberleri... Camiden inşaat malzemesi çaldı: 46 saatlik görüntü taramasıyla yakalandı
Harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarını incelemeye aldı.

Bağlar ilçesi, Bağcılar Mahallesi'nde büyütme çalışmaları yapılan Şeyh Said Efendi Camisi'nde 30 Mart'ta gece saatlerinde, inşaat malzemelerini çalan ve camiyi 13 bin TL zarara uğratan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır’da camiye giren hırsız ses cihazını kefene sarıp çaldı
GÜNDEM
Diyarbakır’da camiye giren hırsız ses cihazını kefene sarıp çaldı

Harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarını incelemeye aldı.

Cami bahçesindeki hırsızlık bu kadarına da 'pes' dedirtti
GÜNDEM
Cami bahçesindeki hırsızlık bu kadarına da 'pes' dedirtti

12 farklı kameradan 46 saatlik görüntüyü izleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit etti.

Şüphelilerden H.D. Kayapınar ilçesindeki adresinde gözaltına alındı. H.D.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, diğer şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Doğu Ekspresine kaya engeli

Doğu Ekspresine kaya engeli

Makinistin dikkati faciayı önledi.
Eve geç giden yandı

Eve geç giden yandı

​Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: İhmalkâr eşe çifte darbe.
Türk komandosu kullandı

İlk ihracata kapı açıldı.

'Putin'in sağlık sorunları var' diyerek belgeler sundular.

Yolu açma çalışmaları sürüyor.

Yeni varyantla ilgili DSÖ'den endişelendiren açıklama.

​Meteoroloji uyardı: Türkiye kuvvetli fırtınanın etkisi altında.

Geri manevra yapan sürücü yardımcı olan babasını ezdi.

Hayırseverler bu Ramazan'da da farklı coğrafyalarda milyonların yüzünü güldürecek.

​Rusya'dan flaş açıklama.

​Ülkedeki 1 milyon müslüman Ramazan'ı buruk karşıladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.