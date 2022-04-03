Diyarbakır'da camiden inşaat malzemesi çaldı: 46 saatlik görüntü taramasıyla yakalandı

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Sadece turist alan boş taksileri görüntüleyince saldırıya uğradı

Beyazıt’ta bir vatandaş “sadece turist” alan taksileri görüntüleyince taksiciler tarafından saldırıya uğradı. Hiçbir taksiye güpegündüz boş olmasına rağmen binemeyen adam adeta isyan etti. Ortalığın karıştığı ve boş olmasına rağmen müşterileri almayan taksiciler kameralara yansıdı.