Diyarbakır'da 3 farklı noktada yangın: 2'si kontrol altında biri sürüyor

14:4319/09/2025, Cuma
DHA
Dicle ilçesine bağlı kırsal Taşağıl Mahallesi'nde öğle saatlerinde örtü yangını çıktı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2 farklı noktada çıkan örtü ve orman yangınları kontrol altına alındı. Dicle ilçesinde çıkan örtü yangınına müdahale sürüyor.

Lice ilçesine bağlı kırsal Çağdaş Mahallesi'ndeki kırsal alanda, sabah saatlerinde örtü yangını çıktı. Aynı saatlerde ilçeye bağlı kırsal Uçarlı Mahallesi'nde de orman yangını çıktı. Yangınlar, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken bu kez Dicle ilçesine bağlı kırsal Taşağıl Mahallesi'nde öğle saatlerinde örtü yangını çıktı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


#Diyarbakır
#Lice
#Çağdaş Mahallesi
