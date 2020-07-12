Diyarbakır'da dehşet anları: Çocuklarını bıçakla rehin alan baba, biber gazıyla etkisiz hale getirildi

'Hastanede rehin kaldık'

TVNET ekranlarında Suat Köçer sunumuyla yayınlanan 'Sormazsam Olmaz' programının bu haftaki konuğu ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit ve hayat arkadaşı Selim Soydan'dı. Samimi itiraflarda bulunan ikili, çok özel açıklamalar yaptı. Kızı Gülşah'ı dünyaya getirdiğinde paraları olmadıkları için hastanede rehin kaldıklarını anlatan Koçyiğit, “Türk insanının en değerli özelliği aile” dedi.