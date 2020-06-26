Milli İstihbarat Teşkilatı​ 11 yılda 170 rehineyi kurtardı MİT 170 rehine kurtardı: Sadece terörle mücadelede değil, rehine operasyonlarında da önemli başarı sağladı 2009’dan bu yana terör örgütlerinin elindeki 170 kişi kurtarıldı. Teşkilat, bu süre içinde 138 Türk’ün ailesine dönmesini sağlarken, 32 yabancının kurtarılmasında da rol aldı. Yabancılar arasında İngiltere, Hollanda, Lübnan, Fransa, Rusya, Kosova, Belçika, Japonya, Irak, Cezayir, Malezya, Dağıstan, G.Afrika ve İtalya vatandaşları bulunuyor.

Haber Merkezi 26 Haziran 2020, 01:07 Son Güncelleme: 26 Haziran 2020, 01:11 Yeni Şafak