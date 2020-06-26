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Gündem MİT 170 rehine kurtardı Sadece terörle mücadelede değil, rehine operasyonlarında da önemli başarı sağladı
POLİTİKA

Milli İstihbarat Teşkilatı​ 11 yılda 170 rehineyi kurtardı

MİT 170 rehine kurtardı: Sadece terörle mücadelede değil, rehine operasyonlarında da önemli başarı sağladı

2009’dan bu yana terör örgütlerinin elindeki 170 kişi kurtarıldı. Teşkilat, bu süre içinde 138 Türk’ün ailesine dönmesini sağlarken, 32 yabancının kurtarılmasında da rol aldı. Yabancılar arasında İngiltere, Hollanda, Lübnan, Fransa, Rusya, Kosova, Belçika, Japonya, Irak, Cezayir, Malezya, Dağıstan, G.Afrika ve İtalya vatandaşları bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2018’de Kenya’da kaçırılan İtalya vatandaşı Silvia Constanzo Romano geçen mayısta MİT tarafından kurtarıldı.
2018’de Kenya’da kaçırılan İtalya vatandaşı Silvia Constanzo Romano geçen mayısta MİT tarafından kurtarıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sadece terörle mücadelede değil, son yıllarda rehine kurtarma operasyonlarındaki başarısıyla da uluslararası kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Kasım 2018’de Kenya’nın Chakama bölgesinde kaçırılıp Somali’ye götürülen 25 yaşındaki İtalya vatandaşı Silvia Constanzo Romano’nun geçen mayıs ayında MİT tarafından kurtarılması, Teşkilatın daha önce yaptığı “rehine kurtarma operasyonlarını” akıllara getirdi.

138’İ TÜRK 32’Sİ YABANCI

MİT, 2009’dan bu yana terör örgütlerinin elindeki 170 kişiyi kurtardı. MİT, 138 Türk’ün sapasağlam ailelerine dönmesini sağlarken 32 yabancının da kurtarılmasında rol aldı.

MİT, başarılı bir operasyonla Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı
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Kasım 2018'de Kenya’nın Chakama bölgesinde kaçırılıp Somali’ye götürülen 25 yaşındaki İtalyan vatandaşı Silvia Constanzo Romano için İtalyan makamları, MİT’e talepte bulundu.
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Bunun üzerine MİT, Aralık 2019’da Romano’nun durumuna dair bölgede bir çalışma başlattı.
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Bölgedeki yerel istihbarat ağını devreye sokan MİT, önce Romano’nun sağ olduğunu tespit etti.
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Somali ve İtalya’nın ilgili birimleriyle yürütülen koordineli çalışma neticesinde sağ kurtarılan Romano’nun, MİT tarafından dün Somali’nin başkenti Mogadişu’da İtalyan makamlarına teslim edilmesi sağlandı.
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İtalyan basınında çıkan haberlerde, Romano’nun Africa Milelel Onlus isimli yardım kuruluşunda gönüllü olarak çalıştığı ve bir süredir bu amaçla Kenya’da bulunduğu belirtilmişti.
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18 aylık esaretin ardından 8-9 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla kurtarılan Silvia Romano, öğle saatlerinde İtalyan devletine ait özel jetle başkent Roma’daki Ciampino Havaalanı'na geldi.
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Silvia Constanzo Romano ailesine kavuştu.
MİT, başarılı bir operasyonla Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Kenya'da kaçırılıp Somali'ye götürülen bir İtalyan vatandaşını, yapılan planlı çalışmalar sonucunda kurtardı. İtalyan makamları vatandaşlarının kurtarılması için MİT'e talepte bulunmuştu.


GÜVENİLİR BİR MÜTTEFİK

  • Kurtarma çalışmalarının yapıldığı ülkelerin, istikrarsızlığın hüküm sürdüğü coğrafyalarda olması dikkati çekti, en çok rehinenin kurtarıldığı ülke Suriye oldu. MİT’in son 11 yılda gerçekleştirdiği 31 kurtarma operasyonunun büyük çoğunluğunu ilgili ülke makamlarıyla koordineli şekilde yürüttüğü öğrenildi. Uzmanlar, MİT’in farklı ülke ve ağırlıklı olarak çatışma bölgelerinde rehin alınanları terör örgütlerinin elinden kurtarmasını, Teşkilatın bu tür operasyonlarda başvurulan uzman, yetkin ve güvenilir bir müttefik olmasına bağlıyor.

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