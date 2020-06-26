Milli İstihbarat Teşkilatı 11 yılda 170 rehineyi kurtardı
MİT 170 rehine kurtardı: Sadece terörle mücadelede değil, rehine operasyonlarında da önemli başarı sağladı
2009’dan bu yana terör örgütlerinin elindeki 170 kişi kurtarıldı. Teşkilat, bu süre içinde 138 Türk’ün ailesine dönmesini sağlarken, 32 yabancının kurtarılmasında da rol aldı. Yabancılar arasında İngiltere, Hollanda, Lübnan, Fransa, Rusya, Kosova, Belçika, Japonya, Irak, Cezayir, Malezya, Dağıstan, G.Afrika ve İtalya vatandaşları bulunuyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sadece terörle mücadelede değil, son yıllarda rehine kurtarma operasyonlarındaki başarısıyla da uluslararası kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Kasım 2018’de Kenya’nın Chakama bölgesinde kaçırılıp Somali’ye götürülen 25 yaşındaki İtalya vatandaşı Silvia Constanzo Romano’nun geçen mayıs ayında MİT tarafından kurtarılması, Teşkilatın daha önce yaptığı “rehine kurtarma operasyonlarını” akıllara getirdi.
138’İ TÜRK 32’Sİ YABANCI
MİT, 2009’dan bu yana terör örgütlerinin elindeki 170 kişiyi kurtardı. MİT, 138 Türk’ün sapasağlam ailelerine dönmesini sağlarken 32 yabancının da kurtarılmasında rol aldı.
Kurtarma çalışmalarının yapıldığı ülkelerin, istikrarsızlığın hüküm sürdüğü coğrafyalarda olması dikkati çekti, en çok rehinenin kurtarıldığı ülke Suriye oldu. MİT’in son 11 yılda gerçekleştirdiği 31 kurtarma operasyonunun büyük çoğunluğunu ilgili ülke makamlarıyla koordineli şekilde yürüttüğü öğrenildi. Uzmanlar, MİT’in farklı ülke ve ağırlıklı olarak çatışma bölgelerinde rehin alınanları terör örgütlerinin elinden kurtarmasını, Teşkilatın bu tür operasyonlarda başvurulan uzman, yetkin ve güvenilir bir müttefik olmasına bağlıyor.