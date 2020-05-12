İslamofobi yine hortladı: MIT'in kurtardığı İtalyan yardım gönüllüsüne ölüm tehdidi

Sosyal yardım kuruluşu "Africa Milele"nin gönüllüsü olarak gittiği Kenya’da 20 Kasım 2018'de kaçırılan Silvia Romano, 18 aylık esaretin ardından önceki gün Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) sayesinde özgürlüğüne kavuşmuştu. Kendi rızasıyla İslamiye'ti seçen Romano, Ayşe ismini kullanmaya başlamıştı. İtalyan basınında yankı uyandıran kurtarılma operasyonunun ardından Romano'nun sosyal medya üzerinden tehditler almaya başladığı ortaya çıktı.
İslamiyet'i seçti diye nefret kustular
Söz konusu nefret yorumları ve tehditlerin, genç kızın İslamiyet'i seçmesiyle alakalı olduğu, yorum yapanlardan birinin kuzeydeki Asolo kenti belediye meclis üyesi Nico Basso olduğu ve Basso’nun Facebook hesabından genç kızı kastederek, "Asın" yazdığı sonra da yazıyı sildiği belirtildi.
- Milano Cumhuriyet Başsavcılı'ğının ölüm tehditlerine kadar varan nefret söylemlerine ilişkin soruşturma başlattığı aktarılırken, Romano'ya yakın koruma tahsis etme konusunun da değerlendirildiği bilgisi verildi. Milano Emniyetinin de Romano'nun evinin bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi aldığı kaydedildi.