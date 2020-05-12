İslamofobi yine hortladı: MIT'in kurtardığı İtalyan yardım gönüllüsüne ölüm tehdidi Kenya'da terör örgütü Eş Şebab tarafından kaçırıldıktan 18 ay sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Afrika’da nefes kesen bir operasyonla kurtardığı İtalyan vatandaşı Silvia Constanza Romano, İslamiyet'i seçerek 'Ayşe' adını aldığını açıklamıştı. Yardım gönüllüsü olan Romano'nun sosyal medya üzerinden çok sayıda ölüm tehdidi aldığı ortaya çıktı. Yorum yapanlardan birinin Asolo kenti belediye meclis üyesi Nico Basso olduğu, Facebook hesabından genç kızı kastederek, "Asın" yazdığı sonra da yazıyı sildiği belirtildi. Başsavcılık, tehditler dolayı soruşturma başlattı.

Haber Merkezi 12 Mayıs 2020, 19:16 Son Güncelleme: 12 Mayıs 2020, 19:32 Reuters