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Dünya İslamofobi yine hortladı MITin kurtardığı İtalyan yardım gönüllüsüne ölüm tehdidi
AVRUPA

İslamofobi yine hortladı: MIT'in kurtardığı İtalyan yardım gönüllüsüne ölüm tehdidi

Kenya'da terör örgütü Eş Şebab tarafından kaçırıldıktan 18 ay sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Afrika’da nefes kesen bir operasyonla kurtardığı İtalyan vatandaşı Silvia Constanza Romano, İslamiyet'i seçerek 'Ayşe' adını aldığını açıklamıştı. Yardım gönüllüsü olan Romano'nun sosyal medya üzerinden çok sayıda ölüm tehdidi aldığı ortaya çıktı. Yorum yapanlardan birinin Asolo kenti belediye meclis üyesi Nico Basso olduğu, Facebook hesabından genç kızı kastederek, "Asın" yazdığı sonra da yazıyı sildiği belirtildi. Başsavcılık, tehditler dolayı soruşturma başlattı.

Haber Merkezi Reuters
Genç kız, 18 ay silahlı çeteler tarafından tutulmuştu.
Genç kız, 18 ay silahlı çeteler tarafından tutulmuştu.

Sosyal yardım kuruluşu "Africa Milele"nin gönüllüsü olarak gittiği Kenya’da 20 Kasım 2018'de kaçırılan Silvia Romano, 18 aylık esaretin ardından önceki gün Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) sayesinde özgürlüğüne kavuşmuştu. Kendi rızasıyla İslamiye'ti seçen Romano, Ayşe ismini kullanmaya başlamıştı. İtalyan basınında yankı uyandıran kurtarılma operasyonunun ardından Romano'nun sosyal medya üzerinden tehditler almaya başladığı ortaya çıktı.

Genç kız, MIT sayesinde özgürlüğüne kavuşmuştu.

Kenya'da kaçırıldıktan sonra MİT'in kurtardığı İtalyan kız İslamiyet'i seçerek Ayşe ismini kullanmaya başladı
DÜNYA
Kenya'da kaçırıldıktan sonra MİT'in kurtardığı İtalyan kız İslamiyet'i seçerek Ayşe ismini kullanmaya başladı

İslamiyet'i seçti diye nefret kustular

Söz konusu nefret yorumları ve tehditlerin, genç kızın İslamiyet'i seçmesiyle alakalı olduğu, yorum yapanlardan birinin kuzeydeki Asolo kenti belediye meclis üyesi Nico Basso olduğu ve Basso’nun Facebook hesabından genç kızı kastederek, "Asın" yazdığı sonra da yazıyı sildiği belirtildi.

MİT, başarılı bir operasyonla Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı
DÜNYA
MİT, başarılı bir operasyonla Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı
  • Milano Cumhuriyet Başsavcılı'ğının ölüm tehditlerine kadar varan nefret söylemlerine ilişkin soruşturma başlattığı aktarılırken, Romano'ya yakın koruma tahsis etme konusunun da değerlendirildiği bilgisi verildi. Milano Emniyetinin de Romano'nun evinin bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi aldığı kaydedildi.

Somali'de nefes kesen operasyon: İtalyan kızı MİT kurtardı
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Somali'de nefes kesen operasyon: İtalyan kızı MİT kurtardı

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