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Dünya Kenyada kaçırıldıktan sonra MİTin kurtardığı İtalyan kız İslamiyeti seçerek Ayşe ismini kullanmaya başladı
AVRUPA

Kenya'da kaçırıldıktan sonra MİT'in kurtardığı İtalyan kız İslamiyet'i seçerek Ayşe ismini kullanmaya başladı

Kenya'da terör örgütü Eş Şebab tarafından kaçırıldıktan sonra Türk istihbaratının Afrika’da kurtardığı İtalyan vatandaşı Silvia Constanza Romano, İslamiyet'i seçerek 'Ayşe' adını aldığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Silvia Romano
Silvia Romano

Sosyal yardım kuruluşu "Africa Milele"nin gönüllüsü olarak gittiği Kenya’da 20 Kasım 2018'de kaçırılan ve 18 aylık esaretin ardından önceki gün Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) sayesinde özgürlüğüne kavuşan Silvia Romano, ülkesinde tartışılmaya devam ediyor.

AA
Silvia Romano, artık Ayşe ismini kullanacağını açıkladı.

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, çocuk psikoloji dalında yüksek eğitimini tamamladıktan sonra Kenya'daki çocuklara yardıma giden Romano, Chakama'da bir kişinin kendisini terör örgütü Eş Şebab’a ihbar etmesi üzerine bu örgüt tarafından rehin alındı.

İSLAMİYET'İ SEÇTİ

Roma’ya gelişi sonrasında savcılığa ifade veren Romano, esaretin ilk döneminde çok ağladığını, tefekküre daldığını ve İslamiyet’i seçmesinin yavaş yavaş olgunlaştığını aktardı.

MİT, başarılı bir operasyonla Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı
DÜNYA
MİT, başarılı bir operasyonla Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı
  • İfadesinde herhangi bir zorlamaya maruz kalmadığını vurgulayan Romano, İslamiyet’i seçmesinin ardından Hz. Muhammed’in eşi Hz. Ayşe'nin ismini aldığını açıkladı.

La Stampa gazetesinin "Ben din değiştirdim, artık benim adım Ayşe" manşetiyle duyurduğu haberde, sosyal medyada Romano için fidye ödendiği haberlerini hükümetin kabul etmediği belirtildi.

Gazetede çıkan bir başka yazıda da Romano’nun İslam’ı seçmesinin Stokholm Sendromu’ndan kaynaklanmadığı, oradaki yalnızlığı boyunca kendi içine dönmesinden kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

  • Corriere della Sera gazetesi de Romano’nun İslam’ı seçmesini iç sayfalarda, "İslam’a geçti. Özgür bir seçim" başlığıyla haberleştirdi.

Sağ görüşe yakın gazetelerin ise Silvia Romano’nun İslamiyet’i seçmesi dolayısıyla saldırgan ifadeler kullanması dikkati çekti.

MİT, başarılı bir operasyonla Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı
FOTOĞRAF 7
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Kasım 2018'de Kenya’nın Chakama bölgesinde kaçırılıp Somali’ye götürülen 25 yaşındaki İtalyan vatandaşı Silvia Constanzo Romano için İtalyan makamları, MİT’e talepte bulundu.
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Bunun üzerine MİT, Aralık 2019’da Romano’nun durumuna dair bölgede bir çalışma başlattı.
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Bölgedeki yerel istihbarat ağını devreye sokan MİT, önce Romano’nun sağ olduğunu tespit etti.
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Somali ve İtalya’nın ilgili birimleriyle yürütülen koordineli çalışma neticesinde sağ kurtarılan Romano’nun, MİT tarafından dün Somali’nin başkenti Mogadişu’da İtalyan makamlarına teslim edilmesi sağlandı.
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İtalyan basınında çıkan haberlerde, Romano’nun Africa Milelel Onlus isimli yardım kuruluşunda gönüllü olarak çalıştığı ve bir süredir bu amaçla Kenya’da bulunduğu belirtilmişti.
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18 aylık esaretin ardından 8-9 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla kurtarılan Silvia Romano, öğle saatlerinde İtalyan devletine ait özel jetle başkent Roma’daki Ciampino Havaalanı'na geldi.
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Silvia Constanzo Romano ailesine kavuştu.
MİT, başarılı bir operasyonla Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Kenya'da kaçırılıp Somali'ye götürülen bir İtalyan vatandaşını, yapılan planlı çalışmalar sonucunda kurtardı. İtalyan makamları vatandaşlarının kurtarılması için MİT'e talepte bulunmuştu.


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