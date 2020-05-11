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DÜNYA

Somali'de nefes kesen operasyon: İtalyan kızı MİT kurtardı

18 ay önce Kenya’da kaçırılıp Somali’ye götürülen İtalyan Silvia Romano, MİT’in operasyonuyla kurtarıldı. İtalya basınında geniş yankı bulan operasyonla ilgili haberlerde Türkiye’nin bölgedeki etkisine dikkat çekildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
25 yaşındaki yardım görevlisi Romano, 18 aydır tutsaktı.
25 yaşındaki yardım görevlisi Romano, 18 aydır tutsaktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Kenya’da kaçırılıp Somali’ye götürülen bir İtalyan vatandaşını, koordineli çalışmalar sonucu sağ olarak kurtardı. Kasım 2018’de Kenya’nın Chakama bölgesinde kaçırılıp Somali’ye götürülen 25 yaşındaki İtalyan vatandaşı Silvia Constanzo Romano için İtalyan makamları, MİT’e talepte bulundu. Bunun üzerine MİT, Aralık 2019’da Romano’nun durumuna dair bölgede bir çalışma başlattı.

İTALYA BASININDA GENİŞ YANKI

Bölgedeki yerel istihbarat ağını devreye sokan MİT, önce Romano’nun sağ olduğunu tespit etti. MİT, bölgedeki teknik imkanlarını da seferber ederek özgün istihbari metotlar üzerinden çalıştı. Somali ve İtalya’nın ilgili birimleriyle yürütülen koordineli çalışma neticesinde sağ kurtarılan Romano’nun, MİT tarafından dün Somali’nin başkenti Mogadişu’da İtalyan makamlarına teslim edilmesi sağlandı. Romano’nun özgürlüğüne kavuşması, ülkesi İtalya’da da geniş yankı buldu. İtalyan basınındaki haberlerde, Romano’nun Türk, Somalili ve İtalyan gizli servislerinin iş birliğiyle yürütülen operasyon sonucunda kurtarıldığı vurgulanırken, yapılan yorumlarda Türkiye’nin bölgedeki etkisine dikkat çekildi.

Romano’yu Roma’da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte karşıladı.

BAŞBAKAN CONTE KARŞILADI

18 aylık esaretin ardından 8-9 Mayıs’ta düzenlenen operasyonla kurtarılan Silvia Romano, öğle saatlerinde İtalyan devletine ait özel jetle başkent Roma’daki Ciampino Havaalanı’na geldi. Africa Milelel Onlus isimli yardım kuruluşunda gönüllü olarak çalışan Romano’yu, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve ailesi karşılarken, 25 yaşındaki genç kız, kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının Afrika’da kurtardığı İtalyan vatandaşı Silvia Constanza Romano, İslamiyet’e geçişinin kendiliğinden, hiçbir zorlama olmadan gerçekleştiğini belirterek, "Onlar bana kendi gerekçelerini ve kültürlerini açıkladı. Benim din değiştirme sürecim de yavaş biçimde son aylarda oldu. Bu ne bir ilişkiyle ne de bir evlilikle oldu, sadece saygıdan." ifadelerini kullandı.

18 aylık esaretten sonra bugün ülkesine getirilen Silvia Romano’nun ilk ifadeleri yer aldı. Romano, kendisini kaçıranların onu öldürmeyeceklerine dair garanti verdiğini ve kendisine hep iyi davrandıklarını aktardı.
  • Romano’nun, tutsaklığının son döneminde Kur'an okumak istediğini söylediği ve İslamiyet’e geçişinin kendiliğinden, hiçbir zorlama olmadan gerçekleştiğini anlattığı belirtildi.

Habere göre, kendisini esir alanlardan Arapça öğrendiğini aktaran Romano, "Onlar bana kendi gerekçelerini ve kültürlerini açıkladı. Benim din değiştirme sürecim de yavaş biçimde son aylarda oldu. Bu ne bir ilişkiyle ne de bir evlilikle oldu, sadece saygıdan." ifadelerini kullandı.

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