İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini geçti İtalya'da koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 194 artarak 30 bin 395'e yükseldi. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 1168 olan sayı bugün 1034'e geriledi. Ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon 514 bin 234 test yapıldı.

Haber Merkezi 09 Mayıs 2020, 19:07 Son Güncelleme: 09 Mayıs 2020, 19:46 AA