İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini geçti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 194 artarak, 30 bin 395'e yükseldi.
Ülkede iki ayı aşkındır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.
- Açıklamaya göre, ülkedeki aktif vaka sayısı 3 bin 119'luk düşüşle 84 bin 842'ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 218 bin 268 oldu. İyileşenlerin sayısı 4 bin 8 artarak 103 bin 31'e çıktı.
Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 194 daha artarak 30 bin 395'e ulaştı.
Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 1168 olan sayı bugün 1034'e geriledi.
- Ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon 514 bin 234 test yapıldı. İtalya'da salgından en çok etkilenen bölge olan Lombardiya'da da son 24 saatte 85 kişi yaşamını yitirdi.