Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs ABDde kabus bitmiyor 24 saatte 1584 ölü
DÜNYA

ABD'de kâbus bitmiyor: 24 saatte 1584 ölü

Koronavirüs salgınından dünyada en çok etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de ölü ve vaka sayılarında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede ABD'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1584 artarak, 78 bin 639’a ulaştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre, ABD'de Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 52 artarak, 1 milyon 323 bin 83'e yükseldi. Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1584 artarak, 78 bin 639’u buldu.

  • Salgının dünya sıralamasında ABD'yi 262 bin 783 vakayla İspanya, 217 bin 185 ile İtalya ve 211 bin 364 ile İngiltere takip ediyor. ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 8 milyon 655 bin 16’ya ulaşırken, 223 bin 876 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Salgının merkezi New York

ABD genelinde ise New York eyaleti, 340 bin 386 vaka ve 26 bin 358 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor. New York'u 135 bin 354 vakayla New Jersey ve 75 bin 333 vakayla Massachusetts izliyor.

Abone Ol Google News
Gezmeye değilalış-verişe gidin

Gezmeye değil
alış-verişe gidin

11 Mayıs öncesi alışveriş merkezleri için kritik uyarı.
Beşiktaşta iki test pozitif

Beşiktaş'ta iki test pozitif

İdmanlara başlayan Beşiktaş'ta iki isimde koronavirüs tespit edildi.
Büyüklerimize4 saatlik özgürlük

Büyüklerimize
4 saatlik özgürlük

​Haftalar sonra yarın sokaklar onların...
Yılmaz Özdil'den 'yıkmayacağım' sinyali

Yılmaz Özdil'den 'yıkmayacağım' sinyali

Verilen 'yıkım' süresine rağmen bahçe düzenlemesi yaptırdı.
Günlerdir kötü kokular geliyordu

Günlerdir kötü kokular geliyordu

​Sokak sakinleri dayanılmaz kokunun nedenini öğrenince şok oldu.
Pandemi hastanelerine gitti

Pandemi hastanelerine gitti

​Bakan Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tüm ayrıntıları anlattı.

İngiliz yeni uyandı

İngiliz yeni uyandı

30 bin kişi öldükten sonra karantina kararı aldılar.

Amerika'da 4 ayda 1 milyon ölüm

Amerika'da 4 ayda 1 milyon ölüm

​Kalp krizi ve kanserden ölenler, koronadan ölenlerden fazla.
TSK'dan<br>bahar temizliği

TSK'dan
bahar temizliği

Hem yurt içinde hem sınırın ötesinde inlerine tek tek giriliyor.
Bakan Koca uyarıyor

Bakan Koca uyarıyor

​Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz, maske takın.
Sözleşme imzalandı

Sözleşme imzalandı

​Türkiye'nin 'mini tankı' için seri üretim başlıyor.
Tam üyelik için kararlıyız

Tam üyelik için kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya net mesaj.
Kentin tek laboratuvarı

Kentin tek laboratuvarı

Akciğer rahatsızlıkları nedeniyle vaka sayısı arttı.
Korona ilçeye giremiyor

Korona ilçeye giremiyor

​Halk organik besleniyor, kurallara uyuyor.
Rehavete kapılanlara net uyarı

Rehavete kapılanlara net uyarı

​Bilim Kurulu Üyesi Tezer: İkinci dalga, üçüncü dalga bile olabilir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.