Suriye'de diktötör Beşşar Esed zindanlardaki insanları işkence ile öldürüyor İşkence rejimi: On binlerce sivil Esed zindanlarında can verdi Suriye’de binlerce kişi Esed rejiminin cezaevlerinde işkence altında can verdi. Suriye İnsan Hakları Ağı’nın hazırladığı rapora göre Mart 2011’den bu yana 177’si çocuk, 63’ü kadın toplam 14 bin 388 kişi işkence altında hayatını kaybetti. Rejim, 72 yöntemle fiziksel, psikolojik ve cinsel işkenceler uyguladı.

Haber Merkezi 26 Haziran 2020, 00:42 Yeni Şafak