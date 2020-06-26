İşkence rejimi: On binlerce sivil Esed zindanlarında can verdi

Suriye'de 2011’den bu yana çoğu Esed rejimi tarafından olmak üzere 177’si çocuk, 63’ü kadın toplam 14 bin 388 kişi işkence nedeniyle hayatını kaybetti.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye’de Mart 2011’den bu yana çoğu Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere toplam 14 bin 388 kişinin işkenceden öldüğünü tespit ettiklerini açıkladı. Sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, 26 Haziran İşkenceMağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle Suriye’de işkence dolayısıyla hayatını kaybedenlere ilişkin özel rapor hazırladı.Rapora göre, Suriye’de halk ayaklanmasının başladığı Mart 2011’den bu yana çoğu Esed rejimi tarafından olmak üzere 177’si çocuk, 63’ü kadın toplam 14 bin 388 kişi işkence nedeniyle hayatını kaybetti

Esed'in işkence ile öldürdüğü insanlardan bazıları.

OYNAT 01:02 Esed askerleri kadınlara işkence yapıp kameraya çekti Suriye'nin Hama şehrinde çekilmiş kan donduran görüntüler ortaya çıktı. Esed rejimi askerlerinin sivil kadınlara işkence yaptığı görüntüler Suriye'de sivillerin yaşadığı vahşeti bir kez daha gözler önüne serdi. BiP'te paylaş

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TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BİRLİKTE

Buna göre, Esed rejimi 173’ü çocuk, 46’i kadın toplam 14 bin 235 kişiyi bu yolla öldürdü.Terör örgütü YPG/PKK, 1’i çocuk, 2’si kadın toplam 52 kişiyi işkence ederek katlederken, terör örgütü DEAŞ 1’i çocuk, 14’ü kadın toplam 32 sivili işkence ederek öldürdü. Raporda, Esed rejimi güçlerinin iç savaş boyunca alıkoyduğu 1,2 milyon Suriyeliye türlü işkenceyi uyguladığı ve bunların büyük bir kısmının halen tutsak olduğu belirtildi.

72 KORKUNÇ YÖNTEM

“Suriye rejimi muhaliflerinden intikam almak için işkenceye başvuruyor” denilen raporda, rejim güçlerinin zindanlarında tuttuğu kişilere 72 yöntemle fiziksel, psikolojik ve cinsel işkenceler uyguladığı bildirildi. Raporda, alıkonulanların sağlık şartlarından yoksun şekilde yaşadıklarının altı çizilirken, rejim zindanlarının çoğunda ortalama 24 metrekarelik odalarda 50 kişinin kaldığı vurgulandı.

DÜNYA İşkence merkezi Esed'in sarayı

EN AZ 500 BİN KİŞİ DAHA VAR

Ağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının rejim bölgelerinde yayılması üzerine, zindanlarda tutsak bulunan kişilerin hayati tehlikeyle karşı karşıya olduğunu kaydetti. Muhalif kaynaklar, halihazırda rejimin cezaevleri ve sorgu merkezlerinde en az 500 bin kişinin tutulduğunu belirtiyor. REKLAM