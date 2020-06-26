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Dünya İşkence rejimi On binlerce sivil Esed zindanlarında can verdi
ORTADOĞU

Suriye'de diktötör Beşşar Esed zindanlardaki insanları işkence ile öldürüyor

İşkence rejimi: On binlerce sivil Esed zindanlarında can verdi

Suriye’de binlerce kişi Esed rejiminin cezaevlerinde işkence altında can verdi. Suriye İnsan Hakları Ağı’nın hazırladığı rapora göre Mart 2011’den bu yana 177’si çocuk, 63’ü kadın toplam 14 bin 388 kişi işkence altında hayatını kaybetti. Rejim, 72 yöntemle fiziksel, psikolojik ve cinsel işkenceler uyguladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suriye'de 2011’den bu yana çoğu Esed rejimi tarafından olmak üzere 177’si çocuk, 63’ü kadın toplam 14 bin 388 kişi işkence nedeniyle hayatını kaybetti.
Suriye'de 2011’den bu yana çoğu Esed rejimi tarafından olmak üzere 177’si çocuk, 63’ü kadın toplam 14 bin 388 kişi işkence nedeniyle hayatını kaybetti.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye’de Mart 2011’den bu yana çoğu Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere toplam 14 bin 388 kişinin işkenceden öldüğünü tespit ettiklerini açıkladı. Sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, 26 Haziran İşkenceMağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle Suriye’de işkence dolayısıyla hayatını kaybedenlere ilişkin özel rapor hazırladı.Rapora göre, Suriye’de halk ayaklanmasının başladığı Mart 2011’den bu yana çoğu Esed rejimi tarafından olmak üzere 177’si çocuk, 63’ü kadın toplam 14 bin 388 kişi işkence nedeniyle hayatını kaybetti

Esed'in işkence ile öldürdüğü insanlardan bazıları.

Esed askerleri kadınlara işkence yapıp kameraya çekti
OYNAT 01:02
Esed askerleri kadınlara işkence yapıp kameraya çekti
Suriye'nin Hama şehrinde çekilmiş kan donduran görüntüler ortaya çıktı. Esed rejimi askerlerinin sivil kadınlara işkence yaptığı görüntüler Suriye'de sivillerin yaşadığı vahşeti bir kez daha gözler önüne serdi.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BİRLİKTE

Buna göre, Esed rejimi 173’ü çocuk, 46’i kadın toplam 14 bin 235 kişiyi bu yolla öldürdü.Terör örgütü YPG/PKK, 1’i çocuk, 2’si kadın toplam 52 kişiyi işkence ederek katlederken, terör örgütü DEAŞ 1’i çocuk, 14’ü kadın toplam 32 sivili işkence ederek öldürdü. Raporda, Esed rejimi güçlerinin iç savaş boyunca alıkoyduğu 1,2 milyon Suriyeliye türlü işkenceyi uyguladığı ve bunların büyük bir kısmının halen tutsak olduğu belirtildi.

72 KORKUNÇ YÖNTEM

“Suriye rejimi muhaliflerinden intikam almak için işkenceye başvuruyor” denilen raporda, rejim güçlerinin zindanlarında tuttuğu kişilere 72 yöntemle fiziksel, psikolojik ve cinsel işkenceler uyguladığı bildirildi. Raporda, alıkonulanların sağlık şartlarından yoksun şekilde yaşadıklarının altı çizilirken, rejim zindanlarının çoğunda ortalama 24 metrekarelik odalarda 50 kişinin kaldığı vurgulandı.

İşkence merkezi Esed'in sarayı
DÜNYA
İşkence merkezi Esed'in sarayı

EN AZ 500 BİN KİŞİ DAHA VAR

  • Ağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının rejim bölgelerinde yayılması üzerine, zindanlarda tutsak bulunan kişilerin hayati tehlikeyle karşı karşıya olduğunu kaydetti. Muhalif kaynaklar, halihazırda rejimin cezaevleri ve sorgu merkezlerinde en az 500 bin kişinin tutulduğunu belirtiyor.

Suriye'deki vahşetin fotoğrafları BM'de
OYNAT
Suriye'deki vahşetin fotoğrafları BM'de

Suriye'de rejim tarafından işkence ve insanlık dışı yöntemlerle öldürüldüğü belirlenen 11 bin kişiye ait fotoğraflardan bazılarının yer aldığı sergi BM'nin New York'taki Genel Merkezi'nde açıldı.

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