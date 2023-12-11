|
Gündem

Diyarbakır'da iki grup arasında taşlı sopalı arazi kavgası: 12 yaralı

Diyarbakır'da iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavga sonucu 12 kişi yaralandı, olayla ilgili dört kişi de gözaltına alındı.

18:02 - 11/12/2023 Pazartesi
IHA
Diyarbakır'da arazi kavgası.
Diyarbakır'da arazi kavgası.

Diyarbakır'da, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 12 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.


Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi'nde meydana geldi. Aralarından arazi anlaşmazlığı bulunan kırsal Alatosun ve Daksu mahalle sakinleri caddede karşılaştı. Önce sözlü tartışma sonra taşlı sopalı kavganın çıkmasıyla 12 kişi hafif yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırdı. Polisin olay yerinde araçlarda yaptığı aramada 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet tabanca ele geçirdiği öğrenildi. Kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.


Öte yandan, yaklaşık iki ay önce komşu iki mahalleli arasında yine arazi anlaşmazlığı yüzünden silahlı kavga çıktığı öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Diyarbakır
#Arazi Kavgası
#Kavga
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
8. YARGI PAKETİ: Genel af var mı, af çıkacak mı? Konu hakkında detaylar...