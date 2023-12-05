Kış geldi kabus geri döndü: Sobadan sızan gaz bir aileye ateş düşürdü

Türkiye’de bal üretiminin önemli merkezlerinden Diyarbakır’da soğuk havalardan korunması için yüksek kesimlerden getirilen arıların kışlatma çalışması tamamlandı. Sıcakların azalması ile Elazığ’dan Çermik ilçesine gelen gezgin arıcı Zülküf Özkan da, 400 kovanda bulunan arılarını 20 Şubat’a kadar açılmayacak şekilde her iki tarafına strafor koyarak kışa hazırladı. Bu yöntem arıların hem telef olmasının önüne geçiyor hem de bir sonraki sezona daha sağlıklı girmelerini sağlıyor.