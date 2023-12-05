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Kış geldi kabus geri döndü: Sobadan sızan gaz bir aileye ateş düşürdü

Kış aylarının gelmesiyle birlikte yurdun birçok yerinde sobalar da yakılmaya başlandı. Ancak soba yakılmasıyla birlikte kabus da tekrar yüzünü gösterdi. Diyarbakır'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti. Üç kişi ise ambulansla Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

19:35 - 5/12/2023 Salı
AA
Sobadan sızan gaz bir kişiyi hayattan kopardı (Foto: Arşiv)
Sobadan sızan gaz bir kişiyi hayattan kopardı (Foto: Arşiv)

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi tedavi altına alındı.

İlçenin Kervanpınar Mahallesi'nde yaşayan İzzetin Ç. (80) ve eşi Remziye Ç'den (67) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine söz konusu adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri eve gittiklerinde İzzettin Ç. ve Remziye Ç. ile torunları Ezgi Ç. (4) ve Elif Ç'yi (3) baygın halde buldu.

Yapılan kontrolde İzzettin Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Remziye Ç. ve 2 torunu ambulansla Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Remziye Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



#Diyarbakır
#karbonmonoksit gazı
#zehirlenme
#Sobadan Sızan Gaz
20 dakika önce
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