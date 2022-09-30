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EĞİTİM

Doğa Koleji Kış Okulları 3 Ekim'de başlıyor

Doğa Koleji Kış Okulları, kodlama ve robotikten müziğe, spordan görsel sanatlar eğitimine, satrançtan dramaya, İngilizceden ekolojiye kadar çok yönlü ve güçlü bir müfredatla 3 Ekim'de açılıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Doğa Koleji Kış Okulları 3 Ekimde başlıyor
​Doğa Koleji Kış Okulları 3 Ekim'de başlıyor.

Akademik eğitimin yanı sıra öğrencilerin fiziksel, sosyal ve kültürel eğitimlerine katkıda bulunmak, onları ilgi alanlarına göre yönlendirerek yeteneklerini geliştirmek; onlara sporu, sanatı, gelişen teknolojiyi ve kültürü aktarabilmek için planlanan Doğa Koleji Kış Okulları, 3 Ekim 2022’de başlıyor.

Günümüz dünyasında başarıya giden yolda çok yönlü deneyim ve kazanım büyük önem taşımaktadır. Kişi birçok yönünü geliştirerek hedeflediği yönde daha kalıcı başarılara ulaşmaktadır. Doğa Koleji vizyonunda önemli bir yer edinen Kış Okulları ile geleceğin güçlü bireylerine farklı dokunuşlarda bulunmak ve onları geliştirmek amaçlanmıştır.

Spordan Müziğe, Kodlama ve Robotikten Görsel Sanatlara

“Kış Okulları”nda spor, müzik, drama, satranç, kodlama ve robotik, görsel sanatlar, ekoloji, İngilizce branşları ve adı altında açılacak kurs programları, Doğa Kolejinin alanında yetkin eğitim kadrosu tarafından verilecek.

Yaş gruplarına göre programlanan Doğa Koleji Kış Okulları kurslarına; +5 yaş, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Hazırlık, 9 ve 10. sınıf öğrencileri ile bu yaş aralığındaki kurum dışı tüm öğrenciler katılabilir. Kış Okulu branşları, Doğa Koleji kampüslerinin sunduğu fiziksel imkânlara göre belirlenmiş olup başvuru ve detaylı bilgi için www.dogakoleji.k12.tr/basvurul... adresini ziyaret edebilirsiniz.

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