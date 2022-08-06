Düğünden dönen minibüs bariyerlere çarparak yan yattı: 14 yaralı

Dünya

Avrupa Türkiye'ye minnettar olmalı: Türkiye sayesinde tahıl sevkiyatı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’ye harekat gündemdeyken ve dünya tahıl koridoru ile enerji krizine odaklanmışken Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Putin ile kritik bir görüşme yaptı. Avrupa’ya gaz akışını azaltan Putin, TürkAkımı’nın ise düzenli ve eksiksiz çalıştığını hatırlatıp, “TürkAkım Avrupa’ya da gazımızı aktarıyor. Avrupa, Türkiye’ye minnettar olmalı” dedi.