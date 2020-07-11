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Gündem Dünyada nadir jeolojik oluşumlardan biri 5 milyon yıllık altıgen prizma kayalık görenleri şaşırtıyor
SİNOP

Dünyada nadir jeolojik oluşumlardan biri: 5 milyon yıllık altıgen prizma kayalık görenleri şaşırtıyor

Sinop'ta altıgen şeklindeki kayalıklar görenleri şaşırtıyor. Birbirine yakın üç vadide 10 hektarlık alanda boyları 40 metreye ulaşan altıgen prizmalar şeklinde büyük sütunlardan oluşan Boyabat Bazalt Kayalıkları, dünyada nadir jeolojik oluşumlardan biri olarak gösteriliyor.

Haber Merkezi İHA
Sinop'taki kayalıklar görenleri şaşırtıyor.
Sinop'taki kayalıklar görenleri şaşırtıyor.

Sinop’ta 5 milyon yıllık altıgen prizma şeklindeki kayalıklar görenleri şaşırtıyor.

Altıgen prizma şeklinde büyük sütunlardan oluşan ‘Boyabat Bazalt Kayalıkları’nın Türkiye’deki tek tescilli kayalık olduğu belirtildi.

Görenleri hayran bırakıyor

Sinop’un Boyabat ilçesi Kurusaray köyü sınırları içinde volkanik patlama sonucu yaklaşık 5 milyon yıl önce oluştuğu tahmin edilen bazalt kayalıkları ilgi çekiyor. Tatilcilerin ve Sinoplu vatandaşların uğrak yerlerinin başında gelen bazalt kayalıkları, tabii güzelliği ve altıgen prizma yapısıyla görenleri hayran bırakıyor.

Nadir jeolojik yapılardan biri

Birbirine yakın üç vadide 10 hektarlık alanda boyları 40 metreye ulaşan altıgen prizmalar şeklinde büyük sütunlardan oluşan Boyabat Bazalt Kayalıkları, dünyada nadir jeolojik oluşumlardan biri olarak gösteriliyor. Ziyaret edenlerin görkemi karşısında hayranlık içinde kaldığı kayalıklar "tabiat anıtı" olarak tescil edildi.

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