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Dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi geliyor: Atatürk Havalimanı için yeni proje 'Terminal İstanbul'

İstanbul’u dünyanın en gelişmiş ilk 20 girişimcilik şehrinden biri yapma hedefiyle bugün önemli bir adım atıldı. Terminal İstanbul Projesi, Atatürk Havalimanı terminal binalarını dünyanın en büyük girişimcilik merkezine dönüştürecek ve İstanbul'un yeni cazibe merkezi olacak.

18:40 - 16/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 18:44 - 16/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu.


Dünyanın En Büyük Teknoloji ve Girişimcilik Merkezi olacak
“Terminal İstanbul”
un tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Programa Sanayi ve Ticaret Bakanı Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve Selçuk Bayraktar katıldı.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde toplam 400 bin metrekare büyüklüğe sahip olacak devasa alanda, 25 bin kişinin aynı anda çalışma imkânı bulacağı Terminal İstanbul “Milli Teknoloji Hamlesi” vizyonumuzun temel taşıyıcılarından biri olacak. Teknopark ve Bilim-Toplum alanları süratle inşa edilecek.

Eş zamanlı olarak; İstanbul’un 39 ilçesinde kurulacak yeni paylaşımlı ofisler de birer kuluçka merkezine dönüştürülecek.

Terminal İstanbul da bu kuluçka alanlarının ana merkezi haline gelecek, 39 ilçenin kuluçka alanları buradan yönetilecek. Büyükşehir Belediyesinin dijital dönüşüm ofisi de aynı yerde konumlandırılacak.

İSTANBUL'UN DİJİTAL İKİZİ GELİŞTİRİLECEK

Başta deprem, sel ve yangın afetlerinde kullanılacak, şehri en kötü durumlara karşı simüle edebilecek, İstanbul'un dijital ikizi gençlerle birlikte geliştirilecek. İstanbul’un acilen ihtiyaç duyduğu tüm deprem, ulaşım ve çevre teknolojileri burada geliştirilecek, İstanbul’un hizmetine sunulacak.

HER YIL BİR MİLYON KİŞİYİ AĞIRLAYACAK

Bilim Merkezimiz kurulacak ve burası bilimsel merakı tetikleyen, eğlenceli ve interaktif etkinliklerle geleceğin bilim insanlarını yetiştiren ve her yıl bir milyon kişiyi ağırlayacak bir merkez olacak.

Çocuk Üniversitesi; geleceğin bilim insanlarının, mühendislerinin yetiştiği bir okul olacak. Her yıl bin öğrencimize eğitim fırsatı verilecek.

DeneYap Atölyeleriyle; her yıl ortaokul ve lisede okuyan bin 500 çocuğun; teknoloji üretme becerisini burada geliştirilecek.

İSTANBUL'UN YENİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Terminal İstanbul, girişimcilere dünyanın en iyi standartlarında çalışma imkânı sunarken, rahat ulaşım imkânlarıyla da öne çıkacak.

Restoranları, kafeleri, sosyal alanları, kültür-sanat atölyeleriyle keyifli zaman geçirilen bir mekân olacak.

Ayrıca son derece modern konaklama mekânlarıyla da gençler burada ağırlanacak.

Özetle; burası İstanbul’un yeni cazibe merkezi olacak.

Gerek Millet Bahçesi; gerekse Terminal İstanbul ile; 365 gün ve 7/24 yaşayan bir Sosyal Bütünleşme ve Dijital Üretim alanı haline gelecek. Aynı zamanda büyük festival-fuar-konser etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.

#Terminal İstanbul
#Atatürk Havalimanı
#Girişim
29 dakika önce
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