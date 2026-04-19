Eğitimde millilik hamlesi: Almanya'yı rahatsız etti

Milli Eğitim Bakanlığı, Almanca eğitim veren köklü okullarda Türk müfredatını güçlendirmeyi ve yönetimde daha fazla Türk yetkiliyi bulundurmayı hedefliyor. MEB'in bu değişiklik planı Almanca hazırlık süresinin azaltılması, müfredatın daha sıkı denetlenmesi, yabancı eğitim sisteminden devşirme programların müfredattan ayıklanması ve okul yönetimlerinde yerli denetimin artırılması gibi maddeleri içeriyor. Değişiklikle yabancı etkisi yüksek okullarda devlet denetimi ve ulusal müfredatın ağırlığı artırılacak. Bu adımlar, Ankara tarafından "milli eğitimde egemenliğin tahkimi" olarak değerlendirilirken Almanya gibi bazı çevreleri çoktan rahatsız etti.

MÜFREDATIN DENETLENMESİ KIZDIRDI

Bakanlık hazırlıklarını sürdürürken Alman basınında kaleme alınan bir yazı, doğrudan Bakan Yusuf Tekin'i hedef aldı. Yazıda, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul Erkek Lisesi'nin (İEL) sahip olduğu değeri düşürmek istiyor" ifadelerine yer verildi. Tekin'in beyin göçünden rahatsızlık duyduğu belirtilen yazıda, "2024 yılında 155 mezundan 146'sı yurt dışına gitmiştir. Bu durum özellikle ülkenin en zeki öğrencilerinin kaybı anlamına geldiği için can sıkıyor" denildi. Yazıda, milli ve manevi değer ağırlıklı müfredattan duyulan rahatsızlık da açıkça dile getirilirken; Almanya, bakanlığın söz konusu okullar üzerindeki denetiminden de memnun değil. Metinde, "Son iki yıldır Türkiye’deki üç Alman büyükelçilik okulu ile iki Fransız lisesinin Türk veya çifte vatandaş öğrencileri kabul etmesi yasaklandı. İstanbul Erkek Lisesi gibi yoğun yabancı dil eğitimi veren kurumlar, ders kitaplarını inceleme için bakanlığa sunmak zorunda" denildi.

TÜRK OKULU İSTEMİYORLAR

Öte yandan Tekin'in mütekabiliyet talebi de Almanya'da rahatsızlığa neden oldu. Berlin yönetimi, ‘Biz Türkiye'de istediğimizi yapalım ancak sizin taleplerinizi burada kabul etmeyelim’ şeklinde bir yaklaşım sergiliyor. Metinde bu durum, "Yabancı dilde eğitim veren okullara yönelik baskının bir diğer nedeni de Türk hükümetinin karşılıklılık ilkesine yaptığı vurgu olarak öne çıkmaktadır. Ankara, Frankfurt, Berlin ve Köln'de kendi yurt dışı okullarını açma isteğini gündeme getirmektedir. Bu konu uzun yıllardır tartışılmaktadır. Ancak Almanya'daki eyalet yönetimleri, 'Erdoğan'ın Almanya'ya uzanan kolu' yönündeki endişeler nedeniyle bu girişime mesafeli yaklaşmaktadır" ifadeleriyle aktarılıyor. İstanbul Erkek Lisesi’nde yaşanan taciz olayında bakanlığın müdahale ederek müfettiş görevlendirmesinden duyulan rahatsızlık öne çıkarıldı.



