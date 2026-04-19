Dört bakanlık iş birliği yapacak: Çocuklar için dijital kalkan

Okul saldırılarının ardından çocukları dijital dünyanın olumsuz etkilerinden korumaya yönelik çalışmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dijital farkındalığı artırmak ve gerekli mevzuat düzenlemelerini hayata geçirmek için harekete geçti. “Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı 2026-2030” kapsamında Milli Eğitim, Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının da yer aldığı kapsamlı bir iş birliği yürütülecek. Çocukların yaş ve gelişim düzeyine uygun dijital içerikler konusunda ebeveynler, bakım verenler ve eğitimcilere rehberlik edilecek. Ayrıca dijital güvenlik, bilinçli kullanım ve çevrim içi risklere karşı bilgilendirme yapılacak.

Çocukların ekran dışında zaman geçirmesi için sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler artırılacak. Eğitimcilere yönelik dijital risklere karşı farkındalık ve müdahale programları uygulanacak. Uluslararası düzenlemeler de dikkate alınarak sosyal ağ sağlayıcılar ile dijital oyun sağlayıcıları ve dağıtıcılarına yönelik mevzuat güncellemeleri gerçekleştirilecek. Ailenin bütünlüğü ve sürekliliği ile çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesi bağlamında aile ve çocuk dostu yapımların teşvik edilmesi sağlanacak.