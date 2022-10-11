Gündem EGMden CHPli Murat Bakanın asılsız iddialarına yalanlama Bu algı operasyonlarını şiddetle reddediyoruz
ANKARA

EGM'den CHP'li Murat Bakan'ın asılsız iddialarına yalanlama: Bu algı operasyonlarını şiddetle reddediyoruz

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), CHP'li Murat Bakan'ın Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi hakkında "polisevlerinde zırhlı güvenlik kulübesi ve siperlik olmadığı" yönündeki iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi. Açıklamada, "CHP'li Bakan'a tavsiyemiz, FETÖ ile benzer dil kullanmaması ve bir milletvekili olarak 'Polis Teşkilatı'nın yapılandırılmasında rol oynayacağız' tehdidinde bulunan HDP'lilerle aynı kare içinde bulunmamasıdır" ifadelerine yer verildi.

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Haber Merkezi AA
EGMden CHPli Murat Bakanın asılsız iddialarına yalanlama: Bu algı operasyonlarını şiddetle reddediyoruz
EGM

EGM'den yapılan açıklamada, polis teşkilatına yönelik dezenformasyon girişimlerine bir yenisinin daha eklendiği, polisevlerinde zırhlı güvenlik kulübesi ve zırhlı siperlik olmadığı yönünde iddianın yer aldığı kaydedildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın teknolojinin tüm imkanlarını dün olduğu gibi bugün de sonuna kadar kullandığının, çağın gereklerine anında uyum sağladığının ve bu konularda hiçbir eksiğinin bulunmadığının aktarıldığı açıklamada, "Örneğin Teşkilatımız, dünyada ATAK helikopterine sahip tek polis teşkilatıdır. Özel Harekat Başkanlığı Sanal Taktik Eğitim Merkezimizdeki teknoloji ise dünyada sadece iki ülkede mevcuttur" ifadeleri kullanıldı.

"Şiddetle reddediyoruz"

Konuyla ilgili herhangi bir araştırma yapmadan asılsız iddiayı ortaya atan ve sosyal medya hesabında Tunceli Polisevi'nin görselini kullanan CHP'li Murat Bakan'ın yanıltıcı bilgiler verdiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tunceli'deki söz konusu yapı, betonarme olup camları kurşungeçirmez özelliğe sahiptir. Bakan'ın, Mersin'in Mezitli ilçesinde yer alan Tece Polisevi hakkında ileri sürdüğü iddialar da gerçek dışıdır. Polisevinde bulunan nöbet noktasında, Murat Bakan'ın iddiasının aksine hem çelik yelek hem de uzun namlulu tüfek bulunmaktadır.

'Tavsiyemiz FETÖ ile benzer dil kullanmaması...'

CHP'li Bakan'a tavsiyemiz, FETÖ ile benzer dil kullanmaması ve bir milletvekili olarak 'Polis Teşkilatı'nın yapılandırılmasında rol oynayacağız' tehdidinde bulunan HDP'lilerle aynı kare içinde bulunmamasıdır.

Bizlere yönelik bu ve benzeri algı operasyonlarını ayıplıyor ve şiddetle reddediyoruz. Daha önce de sayısız kez kendisine yöneltilen haksız ithamlara gereken cevabı veren Türk Polis Teşkilatı, bundan sonra da vatandaşlarımızı doğru ve şeffaf şekilde bilgilendirme kararlılığındadır."

CHP'Lİ MURAT BAKAN'IN İFTİRASI

CHP'li Murat Bakan, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mersin'de polis evine yapılan saldırı da güvenlik zaafiyeti var demiş ve soru önergesi vermiştik neden zırhlı güvenlik kulübesi, zırhlı siperlik yok diye? Şimdi EGM illere yazı gönderip zırhlı güvenlik kulübesi ve zırhlı siperlik ihtiyaçlarını soruyor. Balistik özelliği bulunmayan ürünleri kullanmayın şeklinde emir yazısı gönderiyor. Güvenlik zaafiyeti ortaya çıktı peki PVC kulübede kendini koruyamayıp şehit olan polisin hesabını kim verecek? Burası da Tunceli Polis evi EGM'nin sorduğu soruya biz yanıt verelim. Bir an önce zırhlı kulübe ve zırhlı siperlik ihtiyacı var. Bazı illerde Em. müdürleri, komiserler personele zırhlı kulübenin içinde durmayın, sizi dışarda göreceğim, gelip geçerken selam duracaksınız diyerek, personeli riske atıyor. EGM derhal nöbetin zırhlı kulübenin içinde tutulması gerektiğini belirten bir emir yazısı daha yazmalı."

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