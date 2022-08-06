Elektrikli scooterda akıl almaz görüntü: Altı kişi binerek canlarını hiçe saydılar

Yaz mevsimiyle birlikte turizm kenti Antalya’da elektrikli scooterlar yoğun şekilde kullanılmaya başlandı. Kentte emniyet güçlerinin denetim ve uyarılarına rağmen elektrikli scooterların hatalı kullanımı devam ediyor.
Birkaç gün önce elektrikli scooterlara 5 kişi binmiş ve ters yönden trafiği tehlikeye düşürmüştü. Benzer bir görüntü ise dün akşam vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kentin farklı noktalarında elektrikli scootera 6 çocuk aynı anda bindi ve trafikte ilerledi.
Bununla da yetinmeyen çocuklar yokuş aşağı son hızla yol aldı. Kayıt alan sürücü ise ”Güvenli taşımacılıkta son nokta. İyi sürüyor helal olsun” sözleri ile şaşkınlığını dile getirdi. Bir süre trafikte ilerleyen scooter, ara sokaklarda gözlerden kayboldu.
Öte yandan, elektrikli scootera bir kişiden fazla binmek yasak ve bu kurala uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanıyor.
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Olay, Diyarbakır Silvan karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 CEA 594 plakalı tır sürücüsü seyir halinde iken üst geçidin olmasına rağmen alt geçidi kullanan bir yayayı ezmemek için direksiyonu kırdı.
. Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride fırlayan tır, o sırada karşı şeritten gelen ve aynı hatayı yapan 5 kişiye çarptı.
Tırın dorsesinin kaymasıyla kazaya sebep olan vatandaş da tırın altında kaldı. Kazada toplamda 2’si ağır 6 kişi yaralandı.
Can pazarını gören çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan, yakıt deposu patlayan tırda olabilecek bir patlamaya karşı vatandaşlar ve güvenlik güçleri el birliğiyle yola toprak ve su dökerek alev almasını engelledi. Uzun kuyruğun oluştuğu trafik ise tırın olay yerinden kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.
Öte yandan, yakıt deposu patlayan tırda olabilecek bir patlamaya karşı vatandaşlar ve güvenlik güçleri el birliğiyle yola toprak ve su dökerek alev almasını engelledi. Uzun kuyruğun oluştuğu trafik ise tırın olay yerinden kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.
Üst geçidi kullanmak yerine ana yola atladılar: İkisi ağır altı yaralı var
Diyarbakır'da seyir halinde olan bir tır sürücüsü üst geçidi kullanmak yerine ana yola atlayan yayalara vurmamak için direksiyonu kırmasına rağmen 6 kişiye çarptı. Kazada 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, olay, 2 Ağustos’ta 23.00 sularında Kumlu ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç., akrabası Gülizar Düzce’nin (74) evine gitti. Yaşlı kadın, kapıyı çalan M.Ç.’yi içeri aldı. Kanepede oturduğu sırada Düzce’nin kolundaki bileziğini ve para isteyen M.Ç., yaşlı kadın para ve altını vermeyince Düzce’ye şiddet uygulamaya başladı. Beraberinde getirdiği iple Düzce’yi boğmaya kalkışan M.Ç. daha sonra akrabası Düzce’yi 34 yerinden bıçakladı.
Düzce yerde kanlar içinde kalırken, M.Ç olay yerinden Düzce’ye ait para ve altınını alarak kaçtı.
Aynı sokakta oturan akrabaları ve komşuları gelen sesler üzerine Düzce’nin evine giderek olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Yaralanan Düzce, evinde ilk müdahalenin ardından Kumlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Düzce buradan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırama Hastanesi’ne sevk edildi.
Tedavisinin ardından taburcu olan Düzce evine döndü. Yaralanan Düzce, \"Akşam yatarken kapı çaldı. Kapıyı açtım akrabam M.Ç. içeri girdi. Benim yanıma oturdu. Benden para istedi. Yok deyince bana vurmaya başladı” dedi.
Akrabasından şiddet gören Düzce’nin oğlu ise olayı şöyle anlattı:
\"Bir gece yarısı tanıdığı bir kişi geliyor kapıyı çalıyor, ’hala’ diye sesleniyor. Bu saat gece 23.00 sularında gerçekleşiyor. ’Hala kapıyı açar mısın’, diyor. Annem de ’hayırdır oğlum’ diyor. Şahıs ’ben çalışmaya gideceğim seni görmeye geldim’ diyor. Annem de kapıyı açıyor, şahıs annemin yanına oturuyor. Şahıs anneme ’bileziğini bana verir misin’ diyor. Annem de ’yok veremem’ diyor. Annem arkasını döndüğünde şahıs anneme bir anda vurmaya başlıyor. Şahıs beraberinde getirdiği ipi annemin boynuna geçiriyor. Şahıs annemi 34 bıçak darbesiyle yaralıyor. Annemi arkadan saçından tutarak betona vuruyor. Alnının ortası ezilmiş durumda. Annem bir cani tarafından öldüresiye dövülmüş. Bizim gördüğümüz cinayete tam teşebbüs ve bunun başka bir açıklaması yok. Doktorun dediği bıçağın küçük olması ve annemin kilolu olması dolayısıyla bıçak darbeleri iç organlarına zarar vermemiş.\"
Zanlının emniyet güçleri tarafından aynı gece operasyonla yakalandığını ve suçunu itiraf ettiğini belirten Düzce, \"Şu an cezaevinde. Yan komşumuz olay sırasında gerçekleşen sesleri duyuyor. Kapıdan dışarı çıkarak ’kim var orada’ diyor. O arada zanlı, ’bir şey yok, sen işine bak’ diyor. Komşumuz yan tarafta oturan akrabalarımıza sesleniyor. ’Buradan bir ses’ geliyor diyor. Şahıs gelenlerin sesini duymasıyla arka taraftan kaçıyor. Dayımın çocukları sesleri duyar duymaz eve gelerek annemi kanlar içerisinde yerde buluyor. Yerdeki halı tamamen kan olmuş vaziyette. Anlatılmayacak ve yaşanmayacak bir durum yaşadık. Bu kişi tanıdık biri. Şahıs dayımın torununun kocası oluyor. Eroin ve kumarcı biriymiş\" diye anlattı.<br>Öte yandan, kaçan şüpheli aynı gece ilçe merkezinde polis ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı. Zanlı M.Ç. çıkarıldığı adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Hatay’da yaşlı kadın akrabası tarafından 34 yerinden bıçaklandı
Hatay’da yaşlı kadın akrabası tarafından 34 yerinden bıçaklandı
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