Elektrikli scooterda akıl almaz görüntü: Altı kişi binerek canlarını hiçe saydılar

\"Bir gece yarısı tanıdığı bir kişi geliyor kapıyı çalıyor, ’hala’ diye sesleniyor. Bu saat gece 23.00 sularında gerçekleşiyor. ’Hala kapıyı açar mısın’, diyor. Annem de ’hayırdır oğlum’ diyor. Şahıs ’ben çalışmaya gideceğim seni görmeye geldim’ diyor. Annem de kapıyı açıyor, şahıs annemin yanına oturuyor. Şahıs anneme ’bileziğini bana verir misin’ diyor. Annem de ’yok veremem’ diyor. Annem arkasını döndüğünde şahıs anneme bir anda vurmaya başlıyor. Şahıs beraberinde getirdiği ipi annemin boynuna geçiriyor. Şahıs annemi 34 bıçak darbesiyle yaralıyor. Annemi arkadan saçından tutarak betona vuruyor. Alnının ortası ezilmiş durumda. Annem bir cani tarafından öldüresiye dövülmüş. Bizim gördüğümüz cinayete tam teşebbüs ve bunun başka bir açıklaması yok. Doktorun dediği bıçağın küçük olması ve annemin kilolu olması dolayısıyla bıçak darbeleri iç organlarına zarar vermemiş.\"