Emekli polislerden 3600 ek gösterge açıklaması

Türkiye Emekli Polisler Platformu, özlük hakları ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

3600 ek göstergenin bir defaya mahsus olmak üzere tüm emniyet teşkilatı personeline verilerek, ekonomik mağduriyetlerinin ortadan kaldırılmasını talep eden emekli polis memurları adına açıklama yapan bir polis memuru, “Türk polis teşkilatının fertleri olarak uzun yıllar boyunca ülkemizin değişik bölgelerinde ailelerimizden, sağlığımızdan ve hayatımızdan fedakarlık yaparak, zor koşullar altında çalışarak emekli olduk. Bu süreç içerisinde polisin emeği her zaman övüldü ancak hak ettiği değere gelince hep günübirlik veya kalıplaşmış klişe sözlerle, umutlar bir başka bahara ertelenmiş, daha acı olanı ise o bahar hiç gelmemiştir” ifadelerini kullandı.

Polislerin, aktif görev yaptığı zaman maaşının önemli bir kısmının Emniyet Hizmetleri Tazminatı ve Aile Yardımından oluştuğunu kaydeden emekli polis memuru, “Çalışma ve emeklilik koşulları insan onuruna yakışmayan, sorunlarına çözüm bulacak muhatabı bulamayan emekli emniyet mensupları 150 bin emeklisi, 285 bin aktif çalışanı ve aileleri ile birlikte 2 milyonluk bir bütündür. Emeklisi, aktif çalışanı ve aileleri ile birlikte tüm emniyet teşkilatının talebi, emekli olunca kesilen Aile Yardımı Ödeneğinin, Emniyet Hizmetleri Tazminatının emekli maaşlarına eklenmesi ve eğitim farkı gözetmeksizin 3600 ek göstergenin, bir defaya mahsus olmak üzere tüm Emniyet Teşkilatı personeline de verilerek, ekonomik mağduriyetlerinin ortadan kaldırılmasıdır” talebinde bulundu.

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Bakan Soylu: Söz verdik

İçişleri Bakanı Soylu, "Polislerle ilgili biz 3600 konusunda söz verdik, bunu yerine getireceğiz. Bu sözün arkasındayız" ifadelerini kullandı.

3600 ek gösterge nedir?

Memurların maaşlarının hesaplanmasında uygulanan Ek Gösterge 3600 aynı zamanda emeklilik maaşlarının hesaplanmasında da kullanılıyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirleniyor.

3600 ek gösterge emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle memurlarda emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği doğuruyor.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğrenim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

Öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler başta olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olan pek çok memur ilgili yasanın meclise gelmesini bekliyordu.