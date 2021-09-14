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Erbaş Gençlik Ve Kültür Merkezini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyarbakır Yenişehir Belediyesi’ne ait Aliya İzzet Begoviç Kültür ve Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erbaş Gençlik Ve Kültür Merkezini ziyaret etti
Yenişehir Belediyesi

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci tarafından karşılanan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş burada eğitim gören çocuklarla bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aliya İzzet Begoviç Kültür ve Gençlik Merkezi ile ilgili bilgi veren Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci dört kattan oluşan Gençlik Merkezi’nin son iki katının kütüphane, dinlenme ve eğlenme alanı olarak tasarlandığını belirterek,’’ Kültür ve Gençlik Merkezi’miz 4 kattan oluşup son iki katı kütüphane ve dinlenme, eğlenme alanı olarak tasarlanmıştır. 110 kişilik kütüphanemizde öğrencilerimizin sınavlara hazırlanabileceği 600 farklı kaynak kitabımız bulunmaktadır. Ayrıca gençlik merkezimizin teras katında ise gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak, sosyalleşmelerini sağlamaya yönelik her türlü aktivite yapmaları için playstation,masa tenisi, kitap okuma köşesi ve yazlık teras balkonu da bulunmaktadır.’’ Dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise Aliya İzzet Begoviç Gençlik Merkezi’ni çok beğendiğini belirterek, ferah, modern dekorasyonu ve çalışma ortamıyla gençlere çağdaş bir etkinlik ortamı sunduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum.’’ Şeklinde konuştu.

Erbaş daha sonra burada bulunan gençler ve eğitimcilerle bir araya geldi.

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