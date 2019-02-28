Gündem Erdoğanı Dalamandan İstanbula getiren pilot da FETÖcü çıktı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan'ı 15 Temmuz'da Dalaman'dan İstanbul'a getiren pilot da FETÖ'cü çıktı

Erdoğan'ı Dalaman'dan İstanbul'a getiren pilot da FETÖ'cü çıktı

FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Dalaman’dan İstanbul’a getiren uçağın pilotu Barış Y.’nin de örgüt üyesi olduğu ortaya çıktı. Barış Y. hakkında ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan dava açıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak
15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak
15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak
15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak

15 Temmuz hain darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Dalaman’dan İstanbul’a getiren uçağın pilotu Barış Y.’nin de örgüt üyesi olduğu ortaya çıktı.

Örgüt imamıyla defalarca görüşen Barış Y.’nin, FETÖ elebaşısının yaptığı çağrı üzerine Bankasya’ya yüklü miktarda para yatırdığı tespit edildi.

O GECE UÇAĞI KULLANAN PİLOT DA FETÖ'CÜ

Barış Y.'nin eşinin de aynı bankaya, son dönemde yüklü miktarda para yatırdığı yine soruşturmada yer aldı.

Türkiye’yi ele geçirmek isteyen FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da yaptığı darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Dalaman’dan İstanbul’a getiren THY Pilotu Barış Y.'de FETÖ'cü çıktı.

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan ve Atatürk Havalimanı'na iniş yapan uçak.

BAŞVURUYLA ORTAYA ÇIKTI

O gece uçağın online takibini sağlayan transponder’ı kapatmadığı için Şubat 2017’de işten çıkartılan Barış Y., daha sonra başka bir firmaya iş başvurusunda bulundu. Bünyesinde örgüt üyesini çalıştırmak istemeyen firma ise Barış Y.'den 'Herhangi bir örgüte üye olup olmadığına dair temiz yazısı' getirmesini istedi.

Bunun üzerine cumhuriyet savcılığına başvuruda bulunan Barış Y. ''Hakkımda herhangi bir FETÖ veya diğer terör örgütleri hakkında soruşturma veya dava olup olmadığını bildirir evrakın tarafıma verilmesi hususunu arz ederim'' diye dilekçe yazdı. Savcılık tarafından yapılan soruşturmada ise Barış Y.'nin tüm örgüt bağlantıları ortaya çıktı.

Barış Y. hakkında düzenlenen başsavcılığın düzenlediği evrak.

FETÖ'NÜN ÇAĞRISINA UYMUŞ

Pilot Barış Y.'nin 17-25 aralık kumpasından sonra FETÖ elebaşısının; 'evinizi arabanızı satın Bankasya'ya yatırın' çağrısı üzerine BMW marka aracını satarak, söz konusu bankaya 200 bin TL yatırdığı tespit edildi. Aynı dönemde eşinin de Bankasya'ya yüklü miktarda para yatırdığı ortaya çıktı.

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Barış Y. hakkında düzenlenen başsavcılığın düzenlediği evrak.

İMAMLARLA DEFALARCA GÖRÜŞMÜŞ

Barış Y. hakkında yürütülen soruşturmada, FETÖ’nün sözde Ankara il imamı olan ve iş adamlarından himmet adı altında para toplayan Cemil Koca ile de 2009 - 2014 yılları arasında defalarca görüşme yaptığı ortaya çıktı. Barış Y.'nin adına kayıtlı telefondan, Byylocak hesabı bulunan örgüt üyeleriyle de sık görüşmeler yaptığı, HTS kayıtlarından bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Temmuz sabahı Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaparken böyle görüntülenmişti.

KENDİNİ SAVUNDU

İfadesine başvurulan Barış Y., BMW marka otomobilini sattığını ve yeni otomobil alacağını bu süre içinde şube müdürü arkadaşının ricası üzerine parayı kısa süreliğine Bankasya’ya yatırdığını söyledi. Ancak otomobil alacağı firmayla anlaşamaması üzerine paranın bankada kaldığını kaydeden Barış Y., daha sonra peyder pey parayı çektiğini ileri sürdü. Eşi Deniz Y.'nin de kayınvalidesinin birikimlerini yine Bankasya’nın Yenimahalle Şube Müdürü olan arkadaşının ricası üzerine bu bankaya yatırdığını kaydeden Barış Y., FETÖ ile bir ilgisi olmadığını ileri sürdü.

Cumhuriyet savcılığı Barış Y. hakkında; ‘FETÖ içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suretiyle atılı Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan dava açılmasına karar verdi.

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