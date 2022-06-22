Gündem Erzincan merkezli üç ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
ERZİNCAN

Erzincan merkezli üç ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Erzincan merkezli üç ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
Arşiv.

Erzincan, İstanbul ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, M.Ö, M.M, T.G, T.K.K, F.Ö, S.Ö, A.K.H, Ö.Ö, R.K, H.A ve A.T.S yakalandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Manisa’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
GÜNDEM
Manisa’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul ve Adana'da DEAŞ operasyonu
GÜNDEM
İstanbul ve Adana'da DEAŞ operasyonu
Gümüşhaneye Rus İHAsı düştü

Gümüşhane'ye Rus İHA'sı düştü

Mantar toplamaya giden vatandaşlar buldu.
Bir ili zengin edecek

Bir ili zengin edecek

​Osmanlı Dönemi'nin varlıklı aileleri kullanıyordu.
Yeşil vatan için seferberlik: Marmaristeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

​Afganistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem.

​Devletin, vatandaşlara elektrik ve doğal gazdaki desteği bu yıl artarak sürecek.

​Rusya'dan Litvanya'ya 'çıkarlarımızı koruyacağız' tehdidi.

Dalından topluyor parasını kulübeye bırakıyorlar.

​İki ay süreyle girişleri yasaklanacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.