Erzincan merkezli üç ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Erzincan, İstanbul ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, M.Ö, M.M, T.G, T.K.K, F.Ö, S.Ö, A.K.H, Ö.Ö, R.K, H.A ve A.T.S yakalandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Erzincan, İstanbul ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, M.Ö, M.M, T.G, T.K.K, F.Ö, S.Ö, A.K.H, Ö.Ö, R.K, H.A ve A.T.S yakalandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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