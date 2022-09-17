Gündem Erzurumdaki deprem Bingölü böyle salladı
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Erzurum'daki deprem Bingöl'ü böyle salladı

Erzurum'un Çat ilçesinde dün meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem anı, Bingöl'de bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Merkezi DHA
Erzurumdaki deprem Bingölü böyle salladı - Son depremler
Deprem anı kameralar tarafından görüntülendi.

Erzurum'un Çat ilçesinde dün meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Çat ilçesine sınırı bulunan Bingöl’de ve ilçelerinde de hissedilen depremde herhangi bir hasarın meydana gelmediği belirtildi. Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayanlar da korkuyla kendilerini dışarı attı.

Bingöl'de 4,9 şiddetindeki deprem anı kamerada
OYNAT 00:17
Bingöl'de 4,9 şiddetindeki deprem anı kamerada
Merkez üssü Erzurum'un Çat ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde ve Bingöl'ün Yedisu ilçesinde de hissedilen deprem anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 23.30'da merkez üssü Erzurum Çat olan ve il merkezimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır" denildi.

Erzurum'da 4,9 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
Erzurum'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Çat ilçesine sınırındaki Bingöl'de ve ilçelerinde de hissedilen depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi. Deprem, Yedisu ilçesi Elmalı köyünde bir evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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