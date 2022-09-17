Erzurum'daki deprem Bingöl'ü böyle salladı

Erzurum'un Çat ilçesinde dün meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Çat ilçesine sınırı bulunan Bingöl’de ve ilçelerinde de hissedilen depremde herhangi bir hasarın meydana gelmediği belirtildi. Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayanlar da korkuyla kendilerini dışarı attı.
Çat ilçesine sınırındaki Bingöl'de ve ilçelerinde de hissedilen depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi. Deprem, Yedisu ilçesi Elmalı köyünde bir evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.