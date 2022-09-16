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Erzurum'da 4,9 büyüklüğünde deprem

AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 23.30’da merkez üssü Erzurum’un Çat ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.9 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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Haber Merkezi AA
SON DEPREMLER: Erzurumda şiddetli deprem: Erzurumda deprem mi oldu?
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.30'da merkez üssü, Erzurum'un Çat ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Erzurum Valisi Okay Memiş il merkezinde sarsıntının çok hissedilmediğini belirterek, "Deprem Çat ilçesinde daha çok hissedildi. Jandarmamız, AFAD ekiplerimiz, köy muhtarlarımızla irtibatta. Erzurum genelinde şu anlık olumsuz bir durum bulunmuyor." dedi.

"CAN VE MAL KAYBI YOK"

Bingöl Valiliği, Erzurum'un Çat ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte bir can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya, saat 23.30'da merkez üssü Erzurum'un Çat ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İlk belirmelere göre herhangi herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verildi.

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