Esenyurt’a altı Fetö’cü asker almışlar

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in terör iltisakı nedeniyle tutuklanmasının ardından, CHP’lilerin belediye önünde başlattığı ‘Esenyurt Nöbeti’ devam ediyor. CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberindekiler, eylemleri sırasında zaman zaman taşkınlık da yapıyor. Bina önüne kurulan barikatları yıkmaya çalışan CHP’liler, polisle de tartışmaya giriyor.





3 YARDIMCI GÖREVDEN ALINDI

Ahmet Özer’in yerine göreve getirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy yönetiminde belediyedeki işler aksamadan devam ederken, mevcut müdürlerin tamamı da görevlerine devam ediyor. Ancak çalışmaların aksaması için ‘Ayak direyin’ talimatı veren üç başkan yardımcısının görevden alındığı öğrenildi. Görevden alınan başkan yardımcılarının, Av. Oktay Kılıç, Osman Yalçın ve Murat Düzgün olduğu ortaya çıktı. Oktay Kılıç’ın belediye çalışanlarına bir yazı gönderdiği, yazıda, “Kim olduğu bilinmeyen sivil şahıslar tarafından birimlerde görevli personele emir ve talimat veriliyor. Personele emir ve talimat verme yetkisi bulunanlar mevzuatta açıkça belirtilmiş olup, bu kişiler dışında emir ve talimatlar hukuka aykırıdır” ifadelerinin yer aldığı, Kılıç’ın bu nedenle görevden alındığı öğrenildi.





Ahmet Özer

ESPAŞ’TA FETÖ VAR

Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, Esenyurt Belediyesi iştiraki olan Esenyurt Belediyesi Personel A.Ş. (ESPAŞ) bünyesinde çalışıyor gösterilen ve FETÖ’den ihraç edilen 6 subay ve astsubayın maaş aldığı tespit edildi. Belediye iştiraki olduğu için özel statüde olan ve denetleme yetkisi yalnızca belediye başkanında bulunan ESPAŞ’ta çalışıyor gösterilen FETÖ’cü askerler hakkında inceleme başlatıldı.





KÜTÜPHANEDE GİZLEDİLER!

Ayrıca, Ahmet Özer’in PKK bağlantısı nedeniyle tutuklanmasının ardından belediyeye kayyum atanan 31 Ekim günü Başkan Yardımcısı Murat Düzgün’ün talimatıyla 9 personelin yeri değiştirildi. Bu şahısların terör bağlantısı sebebiyle deşifre olmamaları için belediye binasına 3 kilometre uzaklıktaki Kütüphane Müdürlüğü’nde görevlendirildiği ortaya çıktı. Yer değiştirme kararı iptal edilen 9 personelle ilgili inceleme başlatıldı. 4 bine yakın personeli bulunan Esenyurt Belediyesi’ndeki tüm çalışanlarla ilgili de geniş çaplı inceleme başlatıldı.





Grup odası krizi

Belediye Kanunu’na göre, partilerin hangi grup odasını kullanacağı belediye idari amirinin inisiyatifinde. CHP grup odasının başka bir müdürlüğün kullanımına verildiği için pankartını söken ekipler, CHP’lilerin tepkisiyle karşılaştı. CHP’liler odadan çıkmamak için kargaşa çıkarırken, sosyal medya hesaplarından da büyük bir olay varmış gibi algı oluşturmaya çalıştı. Öte yandan Esenyurt Belediyesi AK Parti’den CHP’ye geçtiğinde, 28 AK Partiliye 30 metrekare oda veren CHP yönetimi, 14 kişi için 100 metrekarelik grup odası tahsis etmişti. Yapılan çalışma ile 100 metrekarelik odanın başka bir müdürlüğe verilerek daha elverişli kullanılması isteniyor.











