Gündem Esenyurtta bıçaklı dehşet Bozuk telefonu iade etmek isteyen Togolu satıcı tarafından öldürüldü
İSTANBUL

Esenyurt'ta bıçaklı dehşet: Bozuk telefonu iade etmek isteyen Togolu satıcı tarafından öldürüldü

Esenyurt'ta, iddialara göre satın aldığı telefonun bozuk çıkması üzerine telefonu iade etmek isteyen Togo uyruklu Romeo E., telefonu satan kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Haber Merkezi DHA
Esenyurtta bıçaklı dehşet: Bozuk telefonu iade etmek isteyen Togolu satıcı tarafından öldürüldü
Romeo E.

Olay, 7 Eylül'de saat 20.30 sıralarında Esenyurt İstiklal Mahallesi Doğalgaz Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Togo uyruklu Romeo E., satın aldığı telefonun bozuk çıkması üzerine satıcıları arayarak, telefonu iade etmek istediğini söyledi. Sokak üzerinde bir araya gelen satıcı ve Romeo E. arasında sözlü tartışma başladı.

DHA

Tartışmanın giderek büyümesi üzerine telefon satıcısı yanında getirdiği bıçak ile genci göğüs ve bacaklarından bıçakladı. Aldığı yaraların ardından kaçmaya başlayan Romeo E., 200 metre ileride yere düştü.

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Kan kaybının da etkisi ile bayılan genci gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Romeo E., ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Polis ekiplerinin ise saldırganı yakalamak için çalışmaları devam ediyor. Gencin son anlarını bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülere gencin kanlar içinde yerde yatması ve sağlık ekiplerinin müdahalesi yansıdı.

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