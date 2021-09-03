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Arnavutköy'de trafikteki bir araca kurşun yağdırdılar

İstanbul Arnavutköy’de bir market işletmecisinin kullandığı araca hareket halindeyken kurşun yağdırdılar. Kurşunların hedefi olan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Arnavutköyde trafikteki bir araca kurşun yağdırdılar
Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu.

İstanbul'daki olay, dün saat 17.30 sıralarında Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan K. isimli market işletmecisi 34 ZV 2177 plakalı ticari aracı ile seyir halindeyken kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırıya uğradı. Araca kurşunların isabet etmesi sonucu Ayhan K. önündeki bir otomobile vurarak durdu.

DHA

Araç durunca da kurşun yağdırdılar

Ayhan K. aracıyla önündeki başka otomobile çarparak durduktan sonra, saldırganlar aracın yakınına gelip ateş etmeye devam etti. Aracın camını patlatıp birkaç el ateş eden şüpheliler, daha sonra araçlarına binip olay yerinden kaçtı.

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Bacaklarından yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Aracına 11 el ateş edilen sürücü Ayhan K., bacağından yaralı bir şekilde kendisini aracın dışına atarak hayatta kalmaya çalıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ayhan K.’yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

DHA

Saldırı sonrasında çok sayıda polis ekibi olayın yaşandığı noktaya sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri çalışmaların ardından her yerde saldırganları arıyor.

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