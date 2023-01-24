|
Gündem

Eşinin boğazını kestikten sonra sağlıkçıları eve alıp kapıyı kilitlemiş 

Diyarbakır'da 29 yaşındaki eşi Ş.I.’yı bıçakla boğazından, yüzünden ve elinden yaralayarak pencereden "Eşimin boğazını kestim, sadece ambulans gelsin" diyen 35 yaşındaki R.I.’nın, sağlık ekibini içeri aldıktan sonra kapıyı kilitleyip, anahtarı sakladığı ortaya çıktı. Polislerin, açmazsa kapıyı kıracaklarını söylemesinin ardından kilidi açıp teslim olan R.I.’nın, 6 suçtan kaydının olduğu ve hakkında 3 kez aile içi şiddetten işlem yapıldığı belirlendi. 

16:41 . 24/01/2023 Salı
DHA
Suçlamaları kısmen kabul eden R.I., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Suçlamaları kısmen kabul eden R.I., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Diyarbakır'daki olay, dün saat 15.30 sıralarında, Bağlar ilçesine bağlı Mevlana Halit Mahallesi’nde meydana geldi. 8 katlı apartmanın 7’nci katındaki dairede oturan Ş.I., kumar borcu yüzünden eşi R.I.’ye tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.I., elindeki bıçakla 2 çocuğunun gözü önünde Ş.I.’yı boğazından, yüzünden ve elinden yaraladı.


R.I., ardından evinin penceresine çıkarak “Eşimin boğazını kestim, sadece ambulans gelsin” diye bağırdı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. R.I., 7’nci kattaki daireye çıkan sağlık çalışanlarına kapıyı açıp, eşinin boğazını kestiğini belirterek, “Müdahale edin, ölmesin” dedi. Elinde bıçak olan R.I., sağlık çalışanları içeri girdikten sonra kapıyı kilitleyerek anahtarı yanına aldı. İçeride bulunan 2 çocuğun çığlıkları ve R.I.’nın elindeki bıçakla sürekli "Müdahale edin, ölmesin" sözleri eşliğinde sağlık çalışanları, yaklaşık 10 dakika boyunca Ş.I.’ya müdahale etti. Sağlıkçıların ambulansa götürme talebini de reddeden R.I., kapıyı açmayı kabul etmedi. Bu sırada eve gelen polis ekiplerinin ‘Kapıyı aç, yoksa kıracağız’ demesi üzerine R.I., kilidi açarak polise teslim oldu. Ş.I. da ambulansla Selahaddin Eyyubbi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumu iyi olan Ş.I., tedavisinin ardından taburcu edildi. 

Yapılan incelemede R.I.’nın ‘kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret’ dahil 6 suçtan kaydının olduğu ve hakkında 3 kez aile içi şiddetle ilgili işlem yapıldığı belirlendi. Ş.I., ifadesinde, eşinin yaklaşık 6 aydır eve gelmemesi ve kumar bağımlısı olması nedeniyle “Ev ile ilgilenmezsen başkaları ilgilenir" mesajı attığını ve bunun üzerine tartışma yaşadıklarını, R.I.’nın kendisini darbederek tehdit ettiğini, bıçakla saldırıp, yaraladığını söyledi. Ş.I.’ya talebi üzerine 30 gün süreyle önleyici ve koruyucu tedbir uygulanmaya başlandığı öğrenildi. Suçlamaları kısmen kabul eden R.I., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

#Diyarbakır
#Bıçak
#Bağlar
36 dakika önce
default-profile-img
Eşinin boğazını kestikten sonra sağlıkçıları eve alıp kapıyı kilitlemiş 
İzmir’de taksilerin yeni ücret tarifesi belli oldu
Bozuk şurup alarmı: 300 çocuğun ölümüne neden oldu
TOKİ işyeri kura sonuçları belli oldu mu?
İYİ Partili Türkkan ve CHP'li Başarır komisyona yazılı savunma verdi
Son deprem nerede oldu? 24 Ocak son dakika depremler listesi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.