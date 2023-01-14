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ERZURUM

Erzurum'da meydan savaşı gibi kavga: Çok sayıda yaralı var

Erzurum'un Karayazı ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Cep telefonlarıyla kayda alınan kavgada, yaralananların yerde yattığı görüldü.

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Haber Merkezi DHA
Erzurumda meydan savaşı gibi kavga: Çok sayıda yaralı var
Erzurum'da feci kavga

Olay, dün öğleden sonra Karayazı ilçesi Yiğitoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.


Aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri, caddede karşılaşınca kavga çıktı.


Taraflar birbirlerine sopa ve bıçakla saldırırken, ihbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.


Güvenlik güçleri müdahale ederek kavgaya sonlandırdı. Kavgada yaralanan 4 kişi, çağırılan ambulansla Karayazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.


Bu arada kavga çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Görüntülerde, bazı yaralıların yerde yattığı görüldü.

Başakşehir'de arsa kavgası kanlı bitti: Hamile yengesini ve arkadaşını öldürdü
FOTOĞRAF 6
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Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Güvercintepe Mahallesi Narlı Sokakta meydana geldi.
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İddiaya göre, arsa nedeniyle aralarında sorun olan Şahin Taş, gece geç saatlerde ağabeyinin evinin önüne geldi.
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Şahin Taş, yanındaki silahla önce havaya sonra da kapıya doğru ateş açtı.
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Bu sırada kapının arkasında bulunan hamile yengesi Sunay Taş (25), göğsünden ve karnından vurularak ağır yaralandı.
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Yengesini vurduğunu fark eden Şahin Taş, kendisini aşağıda bekleyen arkadaşı Turgay Akyıldız’ın aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.
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Araç içinde arkadaşıyla tartışmaya giren Taş, Akyıldız’ı vurarak öldürdü. Katil zanlısı, olay yerinden yaya olarak kaçıp bir evde saklandı. Polis ekipleri, arkadaşını ve yengesini öldüren Şahin Taşı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, polisin olay yerindeki güvenlik tedbirleri devam ediyor.
Başakşehir'de arsa kavgası kanlı bitti: Hamile yengesini ve arkadaşını öldürdü
Başakşehir'de arsa meselesi nedeniyle aralarında husumet olan ağabeyinin evini basan Şahin Taş, eve ateş açtığı sırada kapı arkasında duran hamile yengesini vurdu. O sırada kapı önünde bekleyen arkadaşı ile tartışan Taş, arkadaşına da silahla ateş etti. Kurşunların hedefi olan Sunay Taş ve Turgay Akyıldız hayatını kaybetti.

İstanbul'da vahşet: Arsa kavgasında hamile yengesini ve arkadaşını öldürdü
FOTOĞRAF 8
Title
Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Güvercintepe Mahallesi Narlı Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, arsa nedeniyle aralarında sorun olan Şahin Taş, gece geç saatlerde ağabeyinin evinin önüne geldi.
Title
Şahin Taş, yanındaki silahla önce havaya sonra da kapıya doğru ateş açtı. Bu sırada kapının arkasında bulunan hamile yengesi Sunay Taş (25), göğsünden ve karnından vurularak ağır yaralandı.
Title
Yengesini vurduğunu fark eden Şahin Taş, kendisini aşağıda bekleyen arkadaşı Turgay Akyıldız’ın aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Araç içinde arkadaşıyla tartışmaya giren Taş, Akyıldız’ı vurarak öldürdü.
Title
Katil zanlısı, olay yerinden yaya olarak kaçıp bir evde saklandı. Polis ekipleri, arkadaşını ve yengesini öldüren Şahin Taşı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.
Title
Olayla ilgili soruşturma sürerken, polisin olay yerindeki güvenlik tedbirleri devam ediyor.
Title
Title
Title
İstanbul'da vahşet: Arsa kavgasında hamile yengesini ve arkadaşını öldürdü
Başakşehir'de arsa meselesi nedeniyle aralarında husumet olan ağabeyinin evini basan Şahin Taş, eve ateş açtığı sırada kapı arkasında duran hamile yengesini vurdu. O sırada kapı önünde bekleyen arkadaşı ile tartışan Taş, arkadaşına da silahla ateş etti. Kurşunların hedefi olan Sunay Taş ve Turgay Akyıldız hayatını kaybetti.


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